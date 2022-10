Ministri i Jashtëm grek, Nikos Dendias rezulton pozitiv me koronavisur!

Ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Dendias ka rezultuar pozitiv me koronavirus ditën e sotme. Siç njoftoi ai në një postim në Twitter, edhe pse testi diagnostik rezultoi pozitiv me virusin, ai mbetet asimptomatik.









Madje, Ministri i Jashtëm siguroi se do të vazhdojë të kryejë detyrat e tij nga shtëpia me telefon, ndërsa për momentin do të anulojë takimet dhe vizitat në vende të tjera që ishin planifikuar për ditët në vijim.

Shihni postimin:

“Në një test të shpejtë dhe një test PCR, të cilit i nënshtrohem çdo ditë, rezultova pozitiv për Covid-19. Unë mbetem asimptomatik, por do të punoj në telekomandë nga shtëpia dhe do të anuloj takimet dhe vizitat e planifikuara në vendet e tjera në ditët në vijim”.

Σε rapid test και test PCR, στα οποία υποβάλλομαι καθημερινά, βρέθηκα θετικός στον Covid -19. Παραμένω ασυμπτωματικός, αλλά θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία από την οικία μου & θα ακυρώσω τις συναντήσεις & τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 22, 2022