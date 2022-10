Ndryshime politike në Kosovë?! Abdixhiku: Rikthimi i madh i LDK-së është i pashmangshëm

“Rikthimi i madh i LDK-së është i pashmangshëm”. Kështu deklaroi të shtunën kryteari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, gjatë një takimi me struktura e qytetarë të Komunës së Deçanit.









Ai theksoi se po bëhet punë e palodhshme nga strukturat e partisë; në nivel qendror e lokal, ku siç tha, entuziazmi dhe vullneti për punë i njerëzve është dëshmi se rikthimi duhet të ndodhë.

“LDK-ja prej se ka filluar hartimin e programit të saj; ka mbajtur takime fillimisht me grupe ekspertëve dhe pastaj ka vazhduar aktivitetin e saj në terren. Po takojmë qytetarë të shumtë; punëtorë, ndërmarrës, biznese e grupe interesi për t’i dëgjuar nga afër problemet dhe sfidat e tyre të cilave do tu japim zgjidhje përmes platformës tonë e cila si burim ka zërin qytetar; ndërsa kjo platformë do ta ketë programin më përmbajtësor që Kosova ka patur ndonjëherë”, u shpreh Abdixhiku.