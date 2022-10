Nuk ju nevojitet me një çelës për të hapur derën e shtëpisë, mjafton vetëm një iPhone (VIDEO)

Një bllokim i jashtëm i derës që mund të zhbllokohet vetëm nga Apple Watch ose iPhone i një përdoruesi tani po shitet nga dyqanet e Apple në SHBA. Level Lock kushton 329 dollarë dhe është bllokimi i parë i mbështetur me çelësat e shtëpisë i shitur në dyqanet e Apple.

Kur Level Lock+, i krijuar nga Level Home, është i instaluar në një derë, përdoruesit mund të zhbllokojnë dhe rikyçin shtëpitë e tyre me një trokitje të lehtë duke përdorur Apple Home Key.

Për Apple, kjo veçori ishte e shumëpritur dhe një moment historik. Ai u njoftua për herë të parë në vitin 2021. Home Key është një shembull i Apple që vazhdon të digjitalizojë gjërat që zakonisht mbahen në një portofol fizik ose xhep, nga paratë e gatshme te çelësat.

The next Level is here.

Meet Level Lock+, the next generation of our industry leading smart locks, now featuring Apple home keys.

Available only at Apple, Level Lock+ advances our renowned invisible technology with zero sacrifice on design. https://t.co/mDwbEFu6cU pic.twitter.com/6cjMrQSyhf

— Level (@levelhomeinc) October 21, 2022