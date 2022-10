Plani i frikshëm i CIA-s: Vritni civilët amerikanë dhe fajin t’ia hedhim Kubës, kemi gati raketat

Në fillim të viteve 1960, tensionet midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara po dilnin jashtë kontrollit. Lufta e Ftohtë i kishte bërë këto dy kombe aleatë dhe madje influenconin disa kombe të tjera. Për shembull, Bashkimi Sovjetik kishte një ndikim në Kubë pasi po ndiqte gjithashtu një sistem politik komunist dhe kjo nuk i pëlqente Shtetet e Bashkuara.









Kriza e raketave Kubane

Nga 16 tetori 1962 deri më 28 tetor të të njëjtit vit, ndodhi kriza e raketave Kubane, duke qenë një nga ngjarjet më të tensionuara brenda Luftës së Ftohtë pasi Lufta e Tretë Botërore ishte një shkas largues. Kjo filloi me instalimin e raketave bërthamore nga Bashkimi Sovjetik në Kubë, të cilat u dhanë sovjetikëve mundësinë për të goditur çdo shtet brenda Amerikës, duke përfshirë Nju Jorkun dhe Uashingtonin, me një kokë bërthamore.

Shumë historianë argumentojnë se kjo përplasje politike dhe ushtarake filloi nga sovjetikët, por në fakt, kjo ishte një përgjigje nga sovjetikët ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat një muaj më parë kishin instaluar raketa bërthamore në Turqi, pikërisht në shtrirjen e Moskës dhe shumicës së vendeve afwr Bashkimit Sovjetik. Ushtria amerikane u përgjigj edhe një herë duke rrethuar Kubën me marinën e saj, duke mos lejuar asgjë të hynte apo të dilte nga Kuba.

Më 26 tetor 1962, të tre kombet gjetën një mënyrë për tu kuptuar dhe ulur tensionet. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara e panë rrezikun që vendosi Kuba, por nuk donin të ishin ata që fillonin Luftën e Tretë Botërore, kështu që dolën me një plan për ta bërë të duket sikur Kuba sulmoi e para.

Operacioni Northwood

Dosja e CIA-s që përfaqësonte informacionin u deklasifikua në vitin 1992, por për shkak se njerëzit në të vërtetë nuk i shikojnë shumë këto skedarë të gjatë dhe të koduar, historianët kurrë nuk i kushtuan kaq shumë vëmendje dhe u fokusuan më shumë në paragjykimet historike të përfaqësuara në librat e historisë.

E lexova të gjithë skedarin e koduar, i cili rendit qartë faqet e sugjerimeve për Sekretarin e Mbrojtjes se si të zbatohet një provokim lufte nga Kuba. Është e pabesueshme imagjinata dhe kreativiteti që mund të kenë agjentët e CIA-s për të bërë diçka të gabuar dhe joetike.

Operacioni ‘Northwood’ me shumë mundësi do të ishte përgjigja ndaj Kubës dhe gjithashtu fillimi i një Lufte të Tretë Botërore nëse do të ndodhte ndonjëherë. Tani kthehemi te skedari. Nuk do të përmend gjithçka pasi mund ta lexoni vetë skedarin nëse jeni të interesuar, por do të përmend pikat më interesante.

Njëra që bie më shumë në sy është sugjerimi për miratimin e përdorimit të avionëve MIG (luftëtarë reaktivë të përdorur nga Kuba dhe Bashkimi Sovjetik) të fluturuar nga pilotët amerikanë për të shkatërruar një aeroplan civil që transportonte kryesisht qytetarë amerikanë. Këtu është pjesa nga skedari që jep më shumë detaje.

Një sugjerim tjetër është që edhe një herë një avion MIG të sulmojë një avion të Forcave Ajrore të SHBA-së mbi ujërat ndërkombëtare. Nëse kjo do të ndodhte do të ishte një provokim i drejtpërdrejtë ndaj luftës dhe ju mund të imagjinoni se shumica e njerëzve nuk do ta besonin Kastron për asnjë sekondë nëse përgjigja e tij do të ishte “nuk ishim ne!” Në të njëjtën kohë, besohet se veprimet e Kubës u konsultuan nëse nuk kontrolloheshin edhe nga Bashkimi Sovjetik, pasi ishin ata që armatosën Kubën.

Sugjerime të tjera përfshijnë hedhjen në erë të një anijeje të tërë amerikane në Gjirin e Guantanamos dhe fajësimin e saj ndaj Kubës ose hedhjen në erë të një droni të paarmatosur kudo në ujërat e Kubës dhe fajësimin e tyre për të. Gjëra të thjeshta, por në të njëjtën kohë mjaft të rrezikshme sikur bota të zbulonte se gjëra të tilla ishin të orkestruara, Amerika do të humbiste pjesën më të madhe të mbështetjes ndërkombëtare. Ata madje shkuan aq larg sa menduan të krijonin një grup të rremë terrorist kuban në Miami dhe të hidhnin në erë disa ndërtesa dhe madje të vrisnin emigrantë kubanë.

Një tjetër sugjerim interesant i bërë nga CIA për sekretarin e mbrojtjes ishte të sulmonte armikun e Kubës, siç është Republika Domenikane dhe t’i vinte SHBA-ja si hero që ata gjithmonë janë portretizuar.

Të gjitha këto sugjerime kishin një detyrë, për ta vendosur Kubën në një vend mjaft të keq, në mënyrë që bota të justifikonte Shtetet e Bashkuara që sulmonin Kubën pikërisht në tokën e tyre, apo edhe më keq, bombardimin e ishullit deri në ferr.

Roli klandestin i CIA-s jo vetëm gjatë Luftës së Ftohtë, por gjatë gjithë ekzistencës së saj ka qenë që të mos e bëjë botën një vend më të mirë, por të vendosë Amerikën në krye të çdo vendi tjetër, pavarësisht nga implikimet joetike apo edhe nëse ka ardhur deri te bëni “gjënë më joamerikane” në sytë e amerikanëve.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare