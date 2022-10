Populli britanik proteston kundër Brexit sepse duan të kthehen në BE – Shikoni videon

Në një kohë kur “termometri” politik në Britani është në kulmin e tij me një “vështrim” në javën e ardhshme për të vendosur kryeministrin që do të marrë frenat e vendit pas Liz Truss, britanikët kujtuan Brexit-in dhe po demonstrojnë kundër daljes së Mbretërisë së Bashkuar nga BE. Kështu mesditën e së shtunës (22/10), dy ditë pasi Liz Truss dha dorëheqjen, bota mori flamujt dhe pankartat britanike dhe shkoi në sheshin Trafalgar për të protestuar për situatën në Angli. “Kthim në BE” ishin sloganet e britanikëve.









Dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian u vendos në vitin 2016, me një referendum ku rezultati ishte në favor të daljes me 51.9%. Kështu më 29 mars 2017 qeveria britanike deklaroi se do të largohej përfundimisht nga BE dhe nisi procesi i nenit 50 të Traktatit të Bashkimit Evropian, një ligj që ka të bëjë me vendet që largohen nga BE.