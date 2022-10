Rastet e shtuara të turistëve të bllokuar në male/ Krijohet Policia Alpine, trajnim për efektivët e FNSH-së Tiranë, Fier dhe Shkodër!

Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë janë trajnuar për krijimin e skuadrave alpine, për t’iu ardhur në ndihmë qytetarëve dhe turistëve në nevojë, në zonat malore.









Policia e Shtetit thotë se prej një jave, punonjësit e Policisë të FNSH Tiranë, Fier dhe Shkodër janë trajnuar nga homologët austriakë, me qëllim krijimin e skuadrave të dedikuara alpine.

“Efektivët e FNSH-së janë trajnuar në terren, ditën dhe natën, me mjetet logjistike të sjella nga homologët austriakë, për t’u aftësuar me qëllim që të lëvizin të sigurtë në terrenet alpine. Trajnerët austriakë kanë alternuar praktikën me teorinë dhe në fund të trajnimit njëjavor, kanë vlerësuar performancën e punonjësve të FNSH-së, disiplinën dhe përvetësimin e programit. Pajisjet e sjella për t’i përdorur për trajnimin, homologët austriakë ua kanë dhuruar skuadrave të FNSH-së, për t’i përdorur në rastet e nevojës për ndihmë në zonat malore”, bën me dije Policia e Shtetit.

Ambasadori i Austrisë në Shqipëri, Dr. Christian Steiner, e vlerësoi si të domosdoshme krijimin e skuadrave alpine, nisur edhe nga rastet e shpeshta të turistëve që kërkojnë ndihmë në zonat malore.

Ai ka theksuar se këto skuadra do të mbështeten me logjistikë dhe trajnime të cilat do vijojnë përsëri në muajin mars të vitit të ardhshëm.