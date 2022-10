Ana Brnabiç do të mbetet kryeministre e Serbisë, qeveria e re do të ketë 25 ministri

Përbërjen e qeverisë së re e ka bërë të ditur Aleksandar Vuçiç në mbledhjen e Komitetit Qendror të Partisë Progresive Serbe (SNS) të cilën ai e udhëheq.









Është një qeveri koalicioni i Progresistëve dhe Socialistëve që do të ketë edhe mbështetjen e partive minoritare. Presidenti i Republikës deklaroi se detyrën e formimit të qeverisë do t’ia besojë kryeministres aktuale, Ana Brnabiç, ndërsa zbuloi edhe emrat e 25 ministrave që do të formojnë qeverinë.

Është interesant fakti se ministri aktual i Brendshëm (ish-Policia) Alexander Vulin, i cili muajt e fundit ka shprehur publikisht mbështetjen e tij për Rusinë, është përjashtuar nga qeveria e re dhe shpesh kritikoi perëndimin, madje duke mbështetur pikëpamjen se Serbia duhet të tërhiqet nga Bashkimi Evropian.

Jashtë qeverisë do të jetë edhe Zorana Mihailoviç, ministre e Infrastrukturës, e cila ndryshe nga Vulin shprehu qëndrime antiruse dhe ishte e përkushtuar në rrugën evropiane të vendit. Mihajlovic tha së fundmi se Serbia duhet të dënojë qartë dhe hapur mizoritë e trupave ruse në Ukrainë, një deklaratë që shkaktoi një reagim të ashpër brenda Partisë Progresive Serbe.

Dhjetë ministra të tjerë të qeverisë aktuale mbeten jashtë strukturës së re qeveritare. Bëhet fjalë kryesisht për ministra, emrat e të cilëve u përfshinë në skandale korrupsioni ose u konfliktuan me kryeministren Ana Brnabiç.

Lideri socialist Ivica Daçiç kthehet në qeverinë e re të Serbisë, i cili do të marrë postin e ministrit të Jashtëm. Daçiç këtë detyrë e ka mbajtur edhe në periudhën 2014-2020.

Ana Brnabiq pritet që brenda javës së ardhshme të paraqesë në parlament programin e qeverisë së re dhe të kërkojë votëbesimin.

Zgjedhjet parlamentare në Serbi u mbajtën më 3 prill 2022.

Kabineti i ri

Ana Brnabiç, kryeministre

Ivica Daçiç, ministër i Punëve të Jashtme dhe Zëvendëskryeministër

Millosh Vuçeviç, zëvendëskryeministër dhe ministër i Mbrojtjes

Siniša Mali, zëvendëskryeministër dhe ministër i Financave

Tomislav Momiroviç, Ministër i Tregtisë së Brendshme dhe të Jashtme

Ministër i Ekonomisë Rade Basta

Jelena Tanaskoviç, Ministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave

Irena Vujoviç, Ministre për Mbrojtjen e Mjedisit

Goran Vesiç, Ministër i Ndërtimit, Transportit dhe Infrastrukturës

Dubravka Negre, Ministre e Minierave dhe Energjisë

Maja Popoviç, Ministre e Drejtësisë

Aleksandar Martinoviç, Ministër për Administratë dhe Vetëqeverisje Lokale

Tomislav Žigmanov, Ministër për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogun Social

Bratislav Gashiç, ministër i Punëve të Brendshme

Tanja Miščeviç, Ministre për Integrime Evropiane

Branko Ružiç, ministër i Arsimit

Jelena Begoviç, Ministre për Shkencë dhe Inovacion dhe Zhvillim Teknologjik

Danica Grujiçiç, ministre e Shëndetësisë

Nikola Selakoviç, Ministër i Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale

Darja Kisiç, Ministre për Kujdesin Familjar dhe Demografi

Husein Memiç, Ministër i Turizmit dhe Rinisë

Zoran Gajiç, ministër i Sportit

Maja Gojkoviç, Ministre e Kulturës

Milan Krkobabiç, Ministër për Kujdesin e Fshatit