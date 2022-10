Arrestohet doganieri në Kapshticë, lejoi kalimin e kamionit me mallra kontrabandë! Vihen në pranga edhe dy trafikantët (EMRAT)

Policia e Korçës ka arrestuar ditën e sotme 3 persona pasi ka ndaluar një kamion me mallra kontrabandë, ku kishte veshje dhe atlete.









Ndër 3 personat e arrestuar është dhe një doganier i Kapshticës, Romeo Shallo 56 vjeç që dyshohet se ai lejoi kalimin e kamionit ku u kapën mallrat në pikën kufitare në këmbim të ryshfetit.

Dy të arrestuarit e tjerë janë shtetasit Theodhor Dhimoshi, 42 vjeç dhe Artur Zhymi, 51 vjeç të dy banues në Korçë pasi kaluan mjetin e tyre me mallrat kontrbandë të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Sakaq, materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera”; “Ruajtja ose depozitimi i mallrave kontrabandë” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

Njoftimi i policisë:

Kapshticë/Korçë

Goditet një tjetër rast i kontrabandës me mallra.

Vihen në pranga 3 shtetas, njëri prej tyre doganier në Pikën Doganore Kapshticë.

Sekuestrohen një sasi mallrash të dyshuara kontrabandë (veshje, atlete dhe pajisje të ndryshme).

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë, në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e kontrabandës me mallra, kanë goditur një tjetër rast. Si rezultat i të cilit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve:

– Th. Dh., 42 vjeç, banues në Korçë.

– A. Zh., 51 vjeç, banues në Korçë.

– R. Sh., 56 vjeç, banues në Bilisht, Devoll (me detyrë doganier në Pikën Doganore Kapshticë).

Në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë policore, se në një kamion që kishte hyrë nga Greqia drejt Shqipërisë, nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar Kapshticë, do të transportoheshin mallra të dyshuara kontrabandë, u organizuan shërbimet e Policisë, të cilat bënë ndalimin e mjetit, në afërsi të fshatit Dishnicë, Korçë. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin kamion tip “Man”, me drejtues shtetasin Th. Dh. dhe porositës të mallit shtetasin A. Zh., u gjetën mallra dhe disa pajisje të dyshuara kontrabandë. Në vijim të veprimeve gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit A. Zh., u gjetën një sasi tjetër me mallra të dyshuara kontrabandë (veshje dhe atlete) të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Gjithashtu, nga hetimet e kryera dyshohet se shtetasi R. Sh., me detyrë doganier, ka shpërdoruar detyrën, pasi dyshohet se ka lejuar kalimin e kamionit me mallra të dyshuar kontrabandë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera”; “Ruajtja ose depozitimi i mallrave kontrabandë” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.