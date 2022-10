Cara Delevingne është kthyer nga ‘Ferri’, duke luftuar me depresionin dhe ankthin

Modelja e njohur Cara Delevingne është një nga fytyrat që ka qenë në fokus të mediave globale javët e fundit. Një muaj më parë ajo tronditi dhe shqetësoi familjen, miqtë dhe fansat e saj kur një video që qarkullonte në internet e tregonte atë të ngërthyer, zbathur dhe të paaftë për të mbajtur celularin.









Shoqja e saj shumë e ngushtë Margot Robbie nxitoi në shtëpinë e saj për ta ndihmuar, por ajo përfundoi duke e lënë atë duke qarë. Burime pranë saj thanë për TMZ se miqtë e saj ishin të dëshpëruar për gjendjen e saj dhe do të bënin gjithçka për ta çuar atë në rehabilitim.

EXCLUSIVE: Margot Robbie looks VERY distressed hours after leaving friend Cara Delevingne’s house https://t.co/SScqpauAjv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2022

E vërteta është se askush nuk e di nëse në ditët që kaluan deri në daljen tjetër publike, Cara kërkoi vërtet ndihmën e ekspertëve. Megjithatë, e sigurt është se paraqitjet e fundit të modeles tregojnë se ajo është në rrugën e duhur dhe duket se po kapërcen çdo problem që kishte.

Dalja e parë publike

Më 26 shtator, 30-vjeçarja Cara Delevingne bëri daljen e saj të parë publike pas raportimeve se ajo nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Modelja e famshme është shfaqur e vetme në një aeroport në Paris dhe fotografët e kanë kapur… të maskuar.

Delevingne u fotografua me një maskë për fytyrën, kapak dhe syze dielli, me fytyrën e saj të gërvishtur përgjithmonë.

Shkëlqyese dhe e shëndetshme në Javën e Modës

Modelja është parë më 28 shtator në Javën e Modës në Paris, ku ka kaluar në tapetin e kuq, duke u treguar të gjithëve se mund të qëndrojë sërish në këmbë.

30-vjeçarja ishte veçanërisht magjepsëse dhe seksi, duke zgjedhur një fustan të zi të shkurtër dhe çizme të larta dhe nuk ngjante aspak me gruan me sy të humbur që luajti në video.

E bukura në Kanë

Më 18 tetor Cara Delevingne u shfaq në Kanë dhe bëri përshtypje me pamjen e saj. E ndritshme, e bukur dhe shkëlqyese, ajo nuk i ngjante aspak vajzës që kishim parë në fillim të shtatorit.

Për mbrëmjen, Delevingne kishte veshur një mini fustan të zi të prerë pa rripa, të cilin e bashkoi me taka me majë dhe një gjerdan të thjeshtë ari. Flokët i kishte stiluar me kaçurrela të lirshme ndërsa për grimin kishte zgjedhur smokey eyes dhe buzët nudo.

Çfarë ka thënë ajo për identitetin e saj seksual?

Me rastin e muajit të ‘Krenarisë’, korrikun e kaluar Cara Delevingne dha një intervistë zbuluese dhe foli për identitetin e saj seksual, komunitetin LGBTQ, por edhe për të drejtat e saj.

Ajo është një nga femrat e showbiz-it botëror që ka mbështetur fuqishëm të drejtat e homoseksualëve dhe në fakt, ka qenë ndër të parat personazhe të njohur që ka folur hapur për preferencat e tyre.

“Të drejtat transgjinore dhe të drejtat e grave janë të gjitha të drejta njerëzore. Nuk duhet t’i trajtojmë ndryshe, në rast se nuk jemi pjesë e këtij komuniteti. I takon të gjithëve të qëndrojnë pranë njëri-tjetrit”, tha fillimisht Cara Delevingne.

Më pas ajo shpjegoi se ky “përfaqësim” që vlen në industrinë e modës, por edhe në botë në përgjithësi, duhet të ndalet dhe bota të ndalojë “të ketë nevojë” për të parë njerëz që janë të njëjtë me të. Vetëm në këtë mënyrë shoqëria do të pranojë diversitetin.

“Njerëzit kanë nevojë për njerëz që duken si ata. Duke u rritur, nuk pashë njerëz si unë rreth meje. Kështu që vendosa, nuk më duhet të mos ndjej turp dhe të më dua. Kështu mësova në përgjithësi, se dashuria është dashuri dhe prandaj çdokush mund të dojë kë të dojë”, është shprehur ajo për preferencat e veta seksuale.

Siç tha më pas, ndjen një gëzim të madh që arriti të paktën të bëhet një nga personat që përfaqësojnë një ekip. Në rastin e saj i referohet komunitetit gay.

Mirëpo, ajo është një nga rastet që nuk i është dashur të bëjë një “zbulim” publik. Ajo thjesht e la veten të lirë.

“Unë kurrë nuk e kam zbuluar veten. Thjesht vendosa të ndaloj së fshehuri dhe të mos turpërohem për atë që dua, por edhe për atë që jam. Për mua ishte më shumë një situatë ku më duhej të bindja njerëzit. T’i themi “duaje dashurinë, vetëm kështu mund të duam vërtet, kë të duam”, tha modelja.

Aktrimi më shpëtoi nga depresioni

Cara Delevingne hoqi dorë nga një karrierë e lartë në modë për të ndjekur ëndrrën e saj të madhe, aktrimin. Vendimi nuk doli kështu.

View this post on Instagram A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne)

Siç u shpreh në një intervistë për “Elle” në vitin 2015, kjo ishte e vetmja rrugëdalje nga problemet familjare kur ishte e re: “Kam pasur një fëmijëri të vështirë. Nëna ime ishte e varur nga heroina për një kohë të gjatë. Kështu që nuk mund të kaloja shumë kohë me të dhe kjo më bëri të vuaj. Në moshën 15-vjeçare fillova të luftoja me depresionin, po jetoja një makth. Pikërisht atëherë zbulova se aktrimi ishte e vetmja gjë që më mbajti gjallë”.