Është shteti me mbrojtjen më të fortë digjitale! Rama vizitë zyrtare në Izrael për të kërkuar ndihmë mbi forcimin e sigurisë kibernetike

Kryeministri shqiptar Edi Rama mbërriti në Izrael të dielën për të forcuar mbrojtjen kibernetike të vendit pas një sërë sulmesh nga Irani që çuan vendin e tij në ndërprerjen e lidhjeve me Teheranin.









Gjatë vizitës së tij në Izrael, Rama planifikon të takohet me kreun e Drejtorisë Kombëtare të Kibernetikës dhe kompanitë kryesore izraelite në këtë fushë, si dhe me kryeministrin Yair Lapid, Presidentin Isaac Herzog, Kryetarin e Knessetit Mickey Levy dhe liderin e opozitës Benjamin Netanyahu, citojnë mediat izraelite.

Sulmi kibernetik iranian ndaj Shqipërisë në fillim të këtij viti kërcënoi të paralizojë shërbimet publike dhe sistemet digjitale, të hakojë të dhënat shtetërore dhe të mbjellë më tej kaos. Hakerët publikuan të dhënat personale të anëtarëve të qeverisë shqiptare.

Rama tha në shtator se vendimi i vendit të tij për të ndërprerë marrëdhëniet me Iranin ishte “një përgjigje ekstreme… që është e padëshiruar, por totalisht e detyruar ndaj nesh, është plotësisht në përpjesëtim me gravitetin dhe rrezikun e sulmit kibernetik që kërcënoi të… nxisë kaos dhe pasiguri në vend”.

Rama gjithashtu kërkon të çojë përpara një samit të kryeministrave ballkanikë në Izrael, për të forcuar lidhjet e tyre me shtetin hebre në fushat e energjisë, bujqësisë, kibernetikës etj.

Biznesmeni izraelito-kazak Alexander Machkevitch, i cili drejton një nga kompanitë më të mëdha në botë të minierave dhe prodhimit të lëndëve të para, Euroasian Resources Group, ishte i përfshirë në koordinimin e vizitës së Ramës në shtetin hebre.

Marrëdhëniet shqiptaro-izraelite

Shqipëria, një shtet me shumicë myslimane, ka pasur marrëdhënie me Izraelin që nga viti 1991.

Është i vetmi vend në Evropë me një popullsi më të madhe hebreje pas Luftës së Dytë Botërore se përpara saj; vendi kishte 200 banorë hebrenj para luftës dhe doli me 2000, shumë prej të cilëve ishin hebrenj të strehuar nga vende të tjera. Shqipëria ishte vendi i parë me shumicë myslimane që miratoi përkufizimin e punës të Aleancës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit për antisemitizmin në vitin 2020.

Izraeli pranoi refugjatë shqiptarë nga Kosova gjatë Luftës së Kosovës në vitin 1999 dhe ekspertët e kërkim-shpëtimit të IDF-së ndihmuan Shqipërinë pas një tërmeti vdekjeprurës në 2020.