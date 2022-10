FOTO/ Shkatërrohet rrjeti i prostitucionit në Greqi, drejtohej nga “Tony Montana” shqiptar! 20-vjeçarja: Shkonim me deri 100 burra në ditë

Derisa policët e Nëndrejtorisë për Krimin e Organizuar dhe Trafikimin e Qenieve Njerëzore, në ndjekje të një unaze tutorësh të drejtuar nga një moldave, Daniela dhe partneri i saj shqiptar, i njohur me pseudonimin “Tony Montana” zbuloi bandën dhe i gjeti në gjendje të keqe në një apartament në qendër të Athinës.









Vajza të reja të bukura nga vendet e varfra të Evropës Lindore që vijnë në Greqi për të fituar para për të mbajtur familjet e tyre dhe përfundojnë në shtretër të pisët duke bërë takime me 100 burra në ditë , burgosen në shtëpi me roje shqiptare të armatosur, dërgohen nëpër spitale nga gjakderdhja e pakontrolluar dhe madje detyrohen të vendosin sfungjer në vaginat e tyre për të mos humbur asnjë ditë nga rroga e tyre.

Maria dhe Renata nga Moldavia, respektivisht 20 dhe 26 vjeç, përjetuan varfëri absolute për shumë muaj.

Dëshmitë dhe përshkrimet e dy të rejave që varfëria, skamja dhe dëshpërimi i hodhën në qarqet e kënaqësisë së paguar, tronditën dhe zbulojnë se çfarë ndodh realisht në qendër të Athinës. Hetimi nga Prokuroria e Krimit të Organizuar çoi në shpërbërjen e një organizate, e cila sillte fshehurazi vajza të varfra nga Moldavia përmes Shqipërisë apo Turqisë për t’i shfrytëzuar dhe për të fituar para.

Fitimet ishin të shumta, deri në atë pikë sa tutorët hapën edhe një dyqan lulesh në qendër të Athinës për të larë eurot “e zeza” nga punët e tyre “rozë”, shkruan protothema.

20-vjeçarja Maria

Vajza e parë, Maria, e përfshirë në unazën e “Tony Montanës” dhe Danielës, është vetëm 20 vjeç.

Nëpërmjet një njohjeje të përbashkët erdhi në Athinë dhe makthi filloi që në ditën e parë kur u detyrua të bënte 52 takime.

“Shoku im më tha se do të bëj pesëqind euro në Greqi nëse bëj tre takime romantike me klientët dhe sado që nuk më pëlqente kjo punë u detyrova ta bëja sepse nuk kisha para për fëmijën tim. Më tha gjithashtu se kjo punë është e ligjshme në Greqi dhe nuk do të kem fare problem. Telefonoi drejtuesin, i cili më dërgoi para për të rregulluar udhëtimin tim në Greqi, konkretisht pesëqind euro për biletat e autobusit dhe pasaportën time. Këto para do t’i merrja hua nga puna ime si botuese. Pra, në maj të vitit 2022 u organizua udhëtimi im nga Moldavia në Greqi. Pasdite erdhi drejtuesja me të shoqin, i cili është shqiptar, dhe shkuam të më tregonte strehimoret ku do të punoja. Daniela është pronare e shumë shtëpive publike”, thotë ajo, ndërsa skenat që përshkruan në rreshtat e mëposhtëm janë të tmerrshme.

“Ditën e parë që punova në bordello, u takova me pesëdhjetë e katër burra dhe u ndjeva shumë keq. Ndihesha keq sepse burrat me të cilët u detyrua të dilja ishin të pisët, të dehur, të huaj, përdorues droge. Punoja edhe kur nuk ndihesha mirë duke futur një sfungjer në vaginë. Drejtuesja dhe shqiptari më çonin në azil në shumicën e rasteve me një makinë të madhe të zezë, herë të tjera në këmbë ose vetë. Në qershor 2022, me një vajzë tjetër, vendosëm të niseshim për në Moldavi, fshehurazi”.

26-vjeçarja Renata

Në dëshminë e dhënë me përkthyes, në prani të një psikologeje, në orën 13:30 të datës 15 tetor në Nëndrejtorinë për Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Trafikimit të Qenieve Njerëzore, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Atikës, 26-vjeçarja moldave Renata, shpalosi dëshminë e tmerrshme.

“Në vitin 2018, rashë në kontakt me një mikun tim që e dija se jetonte në Athinë dhe punonte në një bordello. Meqenëse mësova që paratë ishin të mira, e pashë si një mundësi për të mbledhur para dhe për të rritur fëmijën tim, pa pasur nevojë ta jepja në një institucion dhe ta rrisja vetë. Kështu, në gusht të vitit 2018, erdha në Athinë me djalin tim dhe punova për dy muaj e gjysmë si refugjate në azilin që ndodhet në rrugën Iasonos. Shefja atje ishte një greke, Vasso, e cila më dha edhe më shumë para. Kur mbërrita në Greqi më mori nga aeroporti drejtuesi së bashku me “Tony Montanën” dhe më çuan në shtëpinë e tyre në rrugën Acominatou. Në këtë shtëpi më është dashur të paguaj qira prej dyqind eurosh sepse strehuuan. Daniela në atë kohë kishte 4 shtëpi publike. Çdo takim kushtonte dhjetë euro, dhe kam marrë pesë euro nga çdo takim, ndërsa katër takimet e para kanë qenë xhaz, domethënë nuk jam paguar fare për takimet që kam bërë. Për shkak se kisha problem me pasaportën, qëndrova tre muaj, në shkurt të 2020 shkova në Moldavi, rinovova pasaportën dhe u ktheva në mes të marsit 2020. Më pas filluan problemet. Edhe karantina filloi për shkak të virusit korona dhe shtëpitë publike duhej të mbylleshin. Si unë, ashtu edhe vajzat e tjera kishim frikë të punonim, por drejtuesja dhe “Toni Montana” na bërtisnin, na shanin dhe na detyronin të punonim fshehurazi. Kur i thashë Danielës se klientët që vijnë në dyqan janë të dehur, ose të pisët, ose të droguar dhe nuk dua të dal me ta, ajo më bërtiti dhe më tha që kam ardhur për të punuar dhe jo për t’u ulur. Unë nuk jam princeshë. “

Gjithashtu, vajza kishte një problem me letrat e saj, të cilën Daniela megjithatë arriti ta zgjidhte.

“Më kishin deportuar, nuk munda të hyja në Greqi deri në vitin 2023. Lideri e kishte gjetur zgjidhjen. Më tha se do të udhëtoja për në Shqipëri me avion dhe prej andej një shqiptar do të më kalonte ilegalisht në Greqi në këmbë. Më duheshin vërtet paratë për fëmijën tim dhe vendosa të pranoja. Pra, kam mbërritur në Greqi rreth datës 27-06-2021. Ky udhëtim kushtoi 3000 euro dhe Daniela më tha se do ta paguaja me punën time në shtëpinë publike, nga një deri në tre turne në ditë. Për rreth tre muaj, pavarësisht takimeve që bëja normalisht, të gjitha paratë që bëra mi mbanin dhe më jepnin çdo ditë dhjetë euro për ushqim dhe cigare. Unë mund të kem takuar njëqind burra gjatë asaj kohe, por paratë që merrja në fund ishin gjithmonë dhjetë euro. Kur punonim në periudhën e karantinës më detyruan të bëja edhe në tre turne radhazi dhe të bëja takime me rreth njëqind klientë. Ndërsa kur thamë se kishim frikë nga policia, ai na tha se çfarëdo që të ndodhë ai ka para për avokatët dhe gjykatat. Kur i thashë se kisha dhimbje, apo nuk isha në humor apo e lodhur, ajo nuk më besoi dhe më tha se po gënjeja…”