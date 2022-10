Hulumtimet sugjerojnë se ky është pozicioni më i mirë i seksit për orgazmën femërore

Interneti është plot me këshilla se si gratë do të kalojnë më mirë në shtrat, megjithëse provat shkencore që rrethojnë këtë temë janë minimale.









“Hendeku i orgazmës” është një problem i përhapur. Termi u krijua nga studiuesi Dr. Laurie Mintz, autore e librit “Becoming Literate: Why Orgasm Equality Matters – And How to Get It”, për t’i dhënë një emër fenomenit që dëshiron që burrat të kenë shumë më shumë orgazma sesa gratë me të cilat bëjnë seks.

Për shembull, një studim i 800 studentëve të kolegjit zbuloi se vetëm 39% e grave kishin orgazma gjatë seksit. Përqindja përkatëse tek meshkujt arrin në 91%.

Femrat tashmë e dinë që nuk kanë aq gjasa të arrijnë kulmin sa meshkujt dhe për të shmangur bisedat dhe situatat e pakëndshme me partnerët e tyre pretendojnë se kanë kaluar mirë gjatë aktit seksual.

Po, kjo tingëllon e trishtueshme, por kënaqësia femërore nuk është një mister, që kërkon njohuri të veçanta për t’u arritur. Në fund të fundit, kërkimet shkencore kanë vërtetuar se kur gratë bëjnë seks me gra të tjera, kulmi është pothuajse gjithmonë i sigurt.

Siç mund ta shihni, jo të gjitha femrat arrijnë kulmin ekskluzivisht me penetrim. Hulumtimet e publikuara në Journal of Sex & Martal Therapy treguan se 80% e femrave orgazmëzohen vetëm nga stimulimi i klitorit.

Pozicioni që garanton orgazmën femërore

Për ato femra që shijojnë seksin penetrues, studiuesit e klinikës private gjinekologjike të Nju Jorkut, New H Medical, kanë arritur në përfundimin pas hulumtimeve se ekziston një pozicion në seks që garanton orgazmën femërore.

Kush eshte ajo; Misionari. Pse;

Sepse, sipas zyrtarëve të klinikës, rritja e rrjedhjes së gjakut në vendin në këtë pozicion kontribuon në orgazmë. Në fakt, që një grua të arrijë kulmin, klitorisi duhet të jetë i gjakosur shumë mirë, dhe kjo ndodh gjatë gjithë kohës në misionar.

Studiuesit arritën në përfundimin e tyre pasi studiuan, me anë të ultrazërit, reagimet e një çifti në pozicione të ndryshme, si vajza e kaubës, pozicioni i lotusit, pozicioni misionar dhe me katër këmbë (stili i qenit).

Ata zbuluan se mënyra më e mirë për të rrjedhur gjak në klitoris ishte në pozicionin misionar, me ijet e gruas të mbështetur në një jastëk.

Dr. Kimberley Lovie, e cila drejtoi hulumtimin, tha: “Përfitimet e supozuara të pozicioneve të ndryshme të marrëdhënieve seksuale përshkruhen në shumë revista, libra dhe forume publike. Megjithatë, ka pak kërkime shkencore që vlerësojnë korrelacionin midis qëndrimeve të ndryshme ndaj seksit dhe aftësisë së tyre për të prodhuar orgazmë femërore”.

Qëllimi i studiuesve ishte të krahasonin “rrjedhjen e gjakut në klitoris para dhe pas marrëdhënies seksuale në secilën nga pozicionet”.

Sipas rezultateve, pozicioni më i mirë për kënaqësinë femërore është misionari. Domethënë ai ku gruaja dhe burri shikojnë njëri-tjetrin ballë për ballë. Nga ana tjetër, stili i qenve ishte më i keq.