Lufta, 1.5 milionë familje në Ukrainë pa energji elektrike, Zelensky: Sulmet masive ruse synojnë rrjetin energjetik

Rusia ka nisur një “sulm të ri masiv” që synon rrjetin energjetik të Ukrainës, ka thënë presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.









Ai tha se sulmet ishin në një shkallë “shumë të gjerë”, duke goditur rajonet e Ukrainës në perëndim, qendër, jug dhe lindje.

Gati 1.5 milionë familje ishin pa energji elektrike, tha Kievi.

Por Zelensky tha se shumica e raketave dhe dronëve rusë po rrëzoheshin dhe sulme të tilla nuk do të ndalonin një avancim ushtarak ukrainas.

“Sigurisht, ne nuk kemi ende aftësinë teknike për të rrëzuar 100% të raketave ruse dhe të sulmojmë dronët. Do të arrijmë gradualisht në këtë, me ndihmën e partnerëve tanë, unë jam i sigurt për këtë,” tha udhëheqësi ukrainas.

Pothuajse një e treta e termocentraleve të Ukrainës dhe objekteve të tjera gjeneruese të energjisë janë shkatërruar në një valë sulmesh ajrore që nga e hëna e javës së kaluar.

Zonat e shënjestruara nga sulmet e fundit përfshijnë rajonin Cherkasy, në jug-lindje të kryeqytetit Kiev, dhe qytetin e Khmelnytskyi, më në perëndim.

Sulme ajrore dhe ndërprerje të energjisë u raportuan gjithashtu nga Odesa në jug deri në Rivne dhe Lutsk në veriperëndim.

Operatori kombëtar i energjisë elektrike, Ukrenergo, tha se sulmet mund të kenë shkaktuar më shumë dëme sesa bombardimet intensive në fillim të këtij muaji.

Presidenti Zelensky tha se të shtunën ishin lëshuar 36 raketa dhe shumica e tyre ishin rrëzuar.

Nënkryetari i bashkisë së qytetit perëndimor të Lviv, Serhiy Kiral, i tha BBC-së të shtunën se strategjia e Rusisë ishte të dëmtonte infrastrukturën kritike përpara dimrit dhe ta çonte luftën në zona përtej vijës së frontit.

“Sa më shumë suksese të kenë forcat e armatosura ukrainase në front, aq më keq do të jetë për njerëzit në frontin e brendshëm, sepse Rusia do të bëjë gjithçka që mundet për të shënjestruar civilët dhe për të shënjestruar infrastrukturën kritike,” tha ai në një intervistë me. programi i radios Newshour.

Të premten, Zelensky akuzoi Rusinë për vendosjen e minave në një digë hidroelektrike në rajonin Kherson të Ukrainës jugore, e cila është nën kontrollin e forcave të Moskës.

Ai tha se nëse do të shkatërrohej hidrocentrali i Kakhovkës, qindra mijëra njerëz do të rrezikoheshin nga përmbytjet.

Rusia ka mohuar planifikimin për të hedhur në erë digën dhe tha se Ukraina po qëllonte me raketa në të.

Diga mund t’i sigurojë Rusisë një nga rrugët e pakta të mbetura përtej lumit Dnieper (i quajtur Dnipro nga ukrainasit) në rajonin pjesërisht të pushtuar Kherson.

Mijëra civilë janë larguar nga qyteti i Kherson ditët e fundit, ndërsa forcat ukrainase përparojnë.

Dhe të shtunën u lëshua një direktivë e re nga autoritetet pushtuese ruse, duke rinovuar thirrjen e saj për civilët që të largohen “menjëherë”.

Transferimi ose dëbimi i civilëve nga një fuqi pushtuese nga territori i pushtuar konsiderohet një krim lufte. Në shtator, OKB-ja tha se tashmë kishte akuza të besueshme për dëbim të detyruar të fëmijëve ukrainas nga zonat e pushtuara nga Rusia.

Ambasadori i Rusisë në OKB, Vasily Nebenzia, tha se akuzat ishin të pabaza.

Ndërkohë, forcat e armatosura të Ukrainës thanë se trupat ruse të shtunën ishin larguar nga dy fshatra, Charivne dhe Chkalove, në rajonin Kherson. Pretendimi nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.

Përtej kufirit, në rajonin Belgorod të Rusisë, guvernatori lokal tha se dy persona ishin vrarë nga bombardimet ukrainase.