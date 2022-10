Pelosi për Trump: Unë nuk mendoj se ai është mjaftueshëm burrë për t’u paraqitur para komisionit

Donald Trump është shumë frikacak për t’iu bindur një thirrjeje që mori nga Kongresi për të dëshmuar para komitetit special që hetonte rolin e tij në sulmin e 6 janarit 2021 në Kapitol, tha kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi.









“Unë nuk mendoj se ai është aq burrë sa të shfaqet. Unë nuk mendoj se avokatët duan që ai të paraqitet sepse ai do të duhet të dëshmojë nën betim”, tha Nancy Pelosi në MSNBC. “Do të shohim nëse ai është mjaftueshëm burrë për t’u paraqitur”.

Të premten, komiteti i posaçëm njoftoi se kishte lëshuar një fletëthirrje për Trump, duke i dhënë atij afat deri më 4 nëntor për të prodhuar një sërë dokumentesh në lidhje me aktivitetet e tij para dhe pas 6 janarit 2021. Komiteti gjithashtu e informoi Trumpin se po e thërriste atë për t’u paraqitur, për të paraqitur në ose rreth datës 14 nëntor.

Nga ana e saj, Liz Cheney, anëtare e Dhomës së Përfaqësuesve dhe anëtare e komitetit special, tha në NBC’s Meet the Press se Trump ka të ngjarë të ketë kryer një sërë aktesh kriminale për të cilat Departamenti Amerikan i Drejtësisë mund ta ndjekë penalisht.

“Ai ka treguar qëllimin e tij për të përdorur forcën për të ndaluar transferimin paqësor të pushtetit”, tha Cheney. “Ne e dimë nga deponimet se ai pranoi se humbi (zgjedhjet e 2020).

“Por edhe nëse ai mendonte se kishte fituar, ju nuk e dërgoni turmën e armatosur në Kapitol. Ju nuk rrini ulur për 187 minuta duke refuzuar të ndaloni sulmin në vazhdim. Ju nuk postoni në Twitter që nxisin më shumë dhunë”, tha ai.

Liz Cheney nuk specifikoi se çfarë do të bëjë komiteti nëse Trump refuzon të bashkëpunojë me thirrjen. Nëse ai dëshmon, tha ai, “nuk do ta kthejë atë në cirk”.