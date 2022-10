Pse fëmija ka ‘tike’/ Kur përkeqësohen, si t’i kapërcejmë ato

Tikët janë lëvizje dhe/ose tinguj të papritur, të përsëritur, të parregullt, të stereotipizuar. Tikat ndahen në motorike dhe vokale, të thjeshta dhe komplekse. Tikët e thjeshtë janë të shkurtër në kohëzgjatje dhe zakonisht përfshijnë vetëm një grup muskujsh. Tikat komplekse janë më të gjata dhe përfshijnë një kombinim lëvizjesh, të cilat shpesh japin përshtypjen se kanë një qëllim specifik. Edhe pse ekziston një larmi e gjerë tikash të ndryshme, disa shembuj janë si më poshtë:









Tika të thjeshta motorike

pulsimi i qepallave

Ngritja e vetullave

Dridhja e kokës

Shtrirja e qafës • Rritja e shpatullave •

Shtrëngimi i buzëve • Grimasat e ndryshme

Tika motorike komplekse

Kërcim

Prekje ose prekje e objekteve ose njerëzve të tjerë

Tërheqje të rrobave

Tika të thjeshta vokale

Çdo tingull (kollitje, fryrje hunde, pastrim i fytit, psherëtimë)

Tikë komplekse vokale

Tingujt e kafshëve

Zërat

Ekolalia (përsëritje e menjëhershme e fjalëve të folura nga dikush tjetër)

Palilalia (përsëritje e menjëhershme e fjalëve të folura nga vetë personi)

Koprolalia (fjalë ose fraza jo të pranueshme nga shoqëria të shqiptuara automatikisht dhe pa shkas).

Tikët janë të pavullnetshëm. Shumë herë dhe veçanërisht në rastin e tikave komplekse, edhe njerëzit shumë të njohur me fëmijën, si prindërit, pediatër dhe mësues, e kanë të vështirë të besojnë se ato po ndodhin kundër dëshirës së tyre. Fëmijët më të rritur, veçanërisht, mund t’i shtypin tikët për një periudhë të shkurtër kohore nëse kërkohet, por pas kësaj kohe tikët kthehen.

Karakteristikat e tjera të tikave janë si më poshtë:

Frekuenca e tikave ndryshon tek i njëjti fëmijë (d.m.th. ato janë më të shpeshta në periudha të caktuara të ditës ose edhe për periudha të tëra javësh ose muajsh, të cilat mund të pasohen nga një periudhë e faljes së plotë, një periudhë e përsëritjes së tikave, etj. .o.k). Lloji i tikave ndryshon tek i njëjti fëmijë (d.m.th. fëmija mund të ketë tike të ndryshme për një periudhë ose një tik mund të zëvendësohet nga një tjetër).

Tikët janë deri diku të provokuar. Një skenar i zakonshëm, domethënë, është që prindërit të vizitojnë një specialist me fëmijën sepse fëmija shfaq një tik në shtëpi. Gjatë vizitës, fëmija mund të mos shfaqë tikun sepse, siç u përmend, ai ka aftësinë për ta shtypur atë. Nëse mjeku diskuton tikun e veçantë përpara fëmijës, ka më shumë gjasa që fëmija të fillojë ta bëjë atë.

Menjëherë para fillimit të një tiku të veçantë, fëmijët shpesh kanë një ndjenjë parandjenjëje . Fëmijët më të rritur zakonisht e përshkruajnë atë, d.m.th mund të thonë se “Unë mbyll sytë sepse më pickon” ose “Unë zgjas qafën sepse më kap” ose “kollitem sepse fyti më thahet”. Është e rëndësishme që prindërit dhe pediatër të dinë se në këto raste fëmijët nuk gënjejnë. Është gjithashtu e rëndësishme që ata të dinë se këto janë simptoma pararendëse të tikave dhe jo simptoma të sëmundjeve të tjera si alergjitë, problemet okulistike, otorinolaringologjike etj.

Tikët përkeqësohen në periudhat e përgjithshme të stresit dhe ankthit . Sa i përket ndryshimit në frekuencën e tyre gjatë ditës, disa prindër vërejnë se tikat ulen kur fëmija përqendrohet në një aktivitet të caktuar. Gjithashtu, disa prindër raportojnë se tiket bëhen më intensive në orët e mbrëmjes kur fëmijët janë duke parë TV. Kjo gjithmonë u bën përshtypje prindërve sepse kjo kohë është zakonisht një kohë çlodhëse për fëmijët. Shpjegimi është se për shkak se, siç u përmend, fëmijët mund të shtypin tikën për periudha të shkurtra kohore, ata zakonisht “mbahen” më shumë gjatë ditës kur janë në shkollë ose me miqtë. Megjithatë, gjatë orëve të relaksimit në shtëpi, ato lirohen dhe tikët kthehen.

Sindroma Tourette

Sindroma Tourette është një çrregullim neurologjik i trashëguar, simptoma kryesore e të cilit është tikët. Në sindromën Tourette, tikët janë kronikë. Konkretisht, për të vendosur diagnozën e sindromës Tourette, fëmija duhet të paraqesë tik të shumëfishtë ‘motorik’ dhe të paktën një tik vokal për të paktën një vit, me kusht që, gjatë kësaj periudhe, fëmija të mos ketë qëndruar pa tik për një periudhë më të gjatë se 3 muaj. Është vlerësuar se rreth 1 në 100 fëmijë të moshës shkollore kanë sindromën Tourette.

Tikat e thjeshta, të izoluara, kalimtare, domethënë ato që fillojnë, ndalojnë dhe ndoshta përsëriten, por që nuk plotësojnë kriteret për diagnozën e sindromës Tourette, janë shumë më të zakonshme dhe vlerësohet se ndodhin në të paktën 20% të shkollave. fëmijët e moshës. Sindroma Tourette është më e zakonshme tek djemtë. Tikat e para zakonisht shfaqen te fëmijët e moshës 5-7 vjeç, ndërsa moshat në të cilat zakonisht vërehen me intensitetin dhe frekuencën më të madhe janë midis 10 dhe 12 vjeç.

Prognoza për fëmijët me tik dhe sindromën Tourette është e mirë. Në 1/3 e fëmijëve tikët zhduken plotësisht pas pubertetit, në 1/3 reduktohen shumë dhe vetëm 1/3 e fëmijëve vazhdojnë të kenë tike të theksuara pas moshës 15-18 vjeç. Në disa fëmijë, sindroma Tourette bashkëjeton me çrregullime të tjera, të tilla si obsesionet dhe hiperaktiviteti / shpërqendrimi, të cilat shpesh janë më shumë problem për fëmijën dhe mjedisin e tij sesa vetë tikët.

Mekanizmi i saktë patofiziologjik që çon në zhvillimin e tikave dhe sindromës Tourette nuk dihet. Megjithatë, tashmë dihet se, në kundërshtim me teoritë që mbizotëronin në të kaluarën, tikët nuk janë një çrregullim psikologjik/psikiatrik, por një çrregullim thjesht neurologjik. Edhe pse në disa raste ato rëndohen nga kushte të tilla si ankthi, baza e tyre është organike dhe lidhet veçanërisht me shqetësimet e neurotransmetuesve, si dopamina dhe serotonina, substanca që qelizat nervore përdorin për të komunikuar me njëra-tjetrën. Zonat e trurit që duket se janë të përfshira në zhvillimin e tikave janë ganglia bazale dhe lobi frontal. Siç u përmend tashmë, tikët dhe sindroma Tourette janë çrregullime të trashëguara. Kjo hipotezë forcohet nga fakti se shumë prindër të fëmijëve me tike raportojnë se edhe ata kishin tike kur ishin fëmijë. Shkaqet mjedisore gjithashtu mund të luajnë një rol në disa raste. Teoria më e njohur që lidh shkaqet mjedisore me zhvillimin e tikave është ajo që ka të bëjë me rolin e infeksioneve streptokoksike.

Diagnoza e tikave

Diagnoza e tikave është klinike. Në shumicën dërrmuese të tyre, tikët tek fëmijët janë idiopatike, pra nuk janë pasojë e ndonjë sëmundjeje tjetër neurologjike themelore, me kusht që, natyrisht, ekzaminimi neurologjik i fëmijës të jetë plotësisht normal. Në disa raste dhe në varësi të karakteristikave të veçanta të çrregullimit në çdo fëmijë, është e nevojshme të kryhen teste për të përjashtuar mundësinë e lehtë të një sëmundjeje themelore ose mundësinë që të mos jetë tik, por një çrregullim tjetër motorik (mioklonus, dridhje, korea, etj.) . Këto analiza, ku është e nevojshme, zakonisht janë hematologjike dhe më rrallë imazherike (rezonancë magnetike e trurit) ose elektrofiziologjike (elektroencefalogram).

Menaxhimi i sindromës Tics dhe Tourette

Menaxhimi i sindromës Tics dhe Tourette është shumëfaktorial. Hapi i parë, i cili është i mjaftueshëm në rastet e tikave të thjeshta, kalimtare, është informimi dhe informimi i prindërve, i vetë fëmijës dhe i njerëzve në mjedisin e tij (mësuesit, miqtë etj.) për natyrën e çrregullimit, prognozën e mirë por dhe trajtimin e tij. Kjo arrihet përmes diskutimit me ekspertë (pediatër, neurologë fëmijë etj.) por edhe përmes internetit (www.tourettes-action.org.uk). Si rregull i përgjithshëm, prindërit nuk duhet t’i qortojnë fëmijët për tik-at ose t’i komentojnë ato.Në rastet kur tikët vazhdojnë, rëndësi të veçantë ka mbështetja psikologjike e fëmijës dhe këshillimi i prindërve me ndihmën e psikologëve specialistë të fëmijëve. Mbështetja psikologjike ka për qëllim forcimin e vetëvlerësimit të fëmijës dhe gjetjen e mënyrave për të lehtësuar stresin. Me ndërhyrjen e sjelljes, fëmijët mësojnë të zëvendësojnë tiket me sjellje më të pranueshme nga shoqëria dhe shpërblehen për ato sjellje kur i arrijnë ato. Atyre u jepet gjithashtu mundësia që të kenë “time-out” gjatë të cilave u lejohet të shfaqin tika. Shumica dërrmuese e fëmijëve kontrollohen mirë me metodat e përmendura, pa pasur nevojë për mjekim. Megjithatë, në disa raste tikët vazhdojnë dhe ndikojnë në funksionalitetin e fëmijës. Në këto raste, është e mundur shtypja farmaceutike e tikave. Ilaçet e linjës së parë janë klonidina dhe klonazepami dhe nëse këto nuk kontrollojnë tikët, përdoren barna neuroleptike të linjës së dytë, si risperidoni.

*Znj. Artemis Ghika është Neurologe Pediatrike, bashkëpunëtore shkencore e Departamentit të Neurologjisë Pediatrike Pediatrike në Greqi