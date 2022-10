Si e humbën kështu anglezët? Ndryshojnë tre kryeministra në tre muaj

Theresa May: Tre vjet e 11 ditë. Boris Johnson: Tre vjet e 45 ditë. Liz Truss: 45 ditë. Në gjashtë vjet, Mbretëria e Bashkuar ka parë tre kryeministra që vijnë e shkojnë. Brenda pak ditësh pritet të shpallet i katërti, që do të thotë se për tre muaj do të ndryshojnë tre kryeministra!









Kriza politike që ka pllakosur Britaninë shkon përtej rastit të kryeministres me mandatin më të shkurtër në historinë politike, sa joshëse është të fokusohet te Liz Truss dhe gabimi i saj i vetë-rrëfyer. Podkasti skandaloz i ‘Daily Star’ (‘Kush do të zgjasë më shumë? Liz Truss apo një marule?’) mund të sjellë një të qeshur të përkohshme, por kjo nuk e ndryshon faktin që Britania dhe sistemi i saj politik janë në një rotacion të zgjatur dhe të rrezikshëm.

Vetëm diskutimi i një rikthimi të mundshëm të Boris Johnson në Downing Street konfirmon krizën e madhe të lidershipit, por edhe indirekt problemet e shkaktuara nga dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, kriza ekonomike, sfidat sociale, pandemia dhe, kriza energjitike.

Çfarë ndodhi, përveç ngjarjeve të njohura, mes zgjedhjes së Liz Truss dhe shkarkimit të saj? 45 ditët që disa i përshkruan si “kronika e një vdekjeje të parathënë (politike)” dukeshin të ngjashme që në fillim. Edhe pse ishte e qartë se kryeministrja e re nuk kishte periudhë mospagimi, asaj iu dha një me vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth.

“Financial Times” shkruante se pavarësisht trishtimit të përgjithshëm, kryeministrja e re më pas përjetoi ditët më të qeta të mandatit të saj, nëse reflekton për problemet e shumta dhe serioze që gjeti më pas përballë. Në të vërtetë, pamja e ekonomisë ishte e frikshme dhe parashikimet tregonin për një recesion të gjatë dhe të thellë. Turbulenca ishte e dhënë dhe doli të ishte shumë më afër sesa mund ta imagjinonte dikush.

Njoftimi i programit ekonomik të Liz Truss, “minibuxheti”, thuajse që në fillim shkaktoi një valë reagimesh jo vetëm nga opozita, por kryesisht nga lagjet që kryeministri i ri me naivitet besonte se do të gjente mbështetje. Kështu, ajo u përball me tregjet dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, i cili kritikoi uljen e taksave për të ardhurat e larta dhe fitimet e korporatave.

Jo për arsye parimore, sigurisht, por sepse boshllëku që rezulton në buxhet do të plotësohej me huamarrje, e cila kërcënonte të prishte ekonominë britanike, e cila nga ana tjetër rrezikoi të shkaktonte efekt domino në një periudhë paqëndrueshmërie ekonomike ndërkombëtare. Duhet theksuar se në të njëjtën periudhë të zgjerimit të kredisë për llogari të qeverisë së re, Banka Qendrore e Anglisë po tenton tkurrjen e kredisë!

Kriza e sterlinës në një farë mënyre besueshmëria e ekonomisë britanike u gërrye, duke rezultuar në një krizë valutore, me një rënie të ndjeshme të sterlinës dhe me kolaps të obligacioneve britanike, që nënkuptonte një rritje të normave të kreditimit. Duhet theksuar se Britania duhej të merrte kritika kaq të forta që nga qershori i vitit 2011, kur Fondi Monetar Ndërkombëtar denoncoi lëvizjet ekonomike të ministrit të atëhershëm të Financave George Osborne.

Ekonomistët kryesorë paralajmëruan se çfarë do të vinte nga momenti i shpalljes së “minibuxhetit” të Trustit, por ata ia vunë veshin kur dëmi ishte bërë tashmë. Fundi kishte ardhur – as shkarkimi i ministrit të financave dhe zëvendësimi i tij nga Jeremy Hunt nuk rezultoi i aftë të qetësonte humorin dhe të lejonte kryeministrin e ri të rimarrë iniciativën e lëvizjeve. Është e qartë për syrin e lirë se një krah i fuqishëm në grupin konservator ka përfituar nga gabimi i Liz Truss për ta vënë atë politikisht dhe për ta detyruar atë të japë dorëheqjen, siç bëri në fund.

Fakti që reagimet morën dinamikë orteku, duke çuar në dorëheqjen e Sekretarit të Brendshëm dhe kërcënime për dorëheqje gjithashtu, bëri që kordoni politik për Liz Truss të mbytet. Kryeministrja qëndroi gjithë natën zgjuar nga e mërkura deri të enjten. Në Downing Street, në famëkeqin nr. 10, bashkëpunëtorët e saj më të afërt do të planifikonin së bashku se si ta trajtonin krizën. Ajo po u dërgonte mesazhe kolegëve të saj në orën 4 të mëngjesit, por zari ishte hedhur. Kështu ajo u çua në deklaratën prej 90 sekondash në të cilën shpalli dorëheqjen e saj, duke i dhënë një fund poshtërues mandatit të saj vetëm 45-ditor si kryeministre. Menjëherë pas shpalljes zyrtare, gara e pasardhësve ishte e qartë, edhe pse tashmë kishte filluar në sfond, kur ishte bërë e qartë se kryeministri nuk kishte rrugëdalje. Dhe ndërsa të gjithë po përgatiteshin për një përballje mes humbësve të Rishi Sunak dhe Penny Mordant, Boris Johnson u kthye nga pushimet e tij në Shën Dominic gati për të rihyrë në arenë, rreth tre muaj që kur u detyrua t’i nënshtrohej dorëheqjes së tij. Tashmë, disa zyrtarë konservatorë me ndikim kanë nxituar të deklarojnë se do të mbështesin “kthimin plangprishës”, megjithatë, atij do t’i duhet të dorëzojë 100 nënshkrime parlamentare deri të hënën në mesditë, në mënyrë që të mund të pretendojë rikthimin e madh. Shumë, si kompanitë e basteve, nxituan që në momentin e parë të vënë bast se ai nuk do t’ia dalë – dhe t’i japin titullin e favorit Sunak. Ish-ministri i financave – për Johnson – ka marrë një pozicion në pikën fillestare, e armatosur nga fakti se ka pushtet në grupin konservator, megjithëse në nivelin e bazës së partisë (rreth 170,000 anëtarë) rezultoi se nuk kishte të njëjtin ndikim. Atje dominimi i Liz Truss ishte paracaktuar. Deri të premten mbrëma Reuters kishte numëruar 70 deputetë që e mbështesnin atë.

Lidhja me Parlamentin Penny Mordant ishte e para që tha se ajo do të qëndronte – përsëri – për Downing Street, por mediat britanike raportuan më pak se 20 prej mbështetësve të saj në grupin parlamentar të premten mbrëma.

Zgjedhje të shpejta

Megjithatë, procesi i zgjedhjes së një lideri të ri të konservatorëve dhe si rrjedhojë e një kryeministri të ri do të përfundojë më së voni deri më 28 tetor. Kushti i sigurimit të 100 nënshkrimeve parlamentare në një K.O. 357 anëtarë, të vendosur për të reduktuar numrin e pretendentëve, në mënyrë efektive do të thotë se nuk do të ketë më shumë se tre kandidatë të hënën, megjithëse shumë janë duke vënë bast se vetëm Sunak mund t’i sigurojë ata. Në rast se do të jenë tre kandidatë, deputetët do të zgjedhin dyshen përfundimtare dhe do të ketë një votim indikativ për të parë se kë mbështet mazhoranca. Nëse nënkampionia nuk largohet, atëherë 170,000 anëtarët e Partisë Konservatore do të votojnë online, me rezultatin e shpallur të premten.

Kushdo që përfundon në Downing Street do të përballet me një sërë problemesh shpërthyese si brenda partisë së tij ashtu edhe në nivel qeveri-shtet. Që nga viti 2016, Partia Konservatore ka rrëzuar katër kryeministra: David Cameron, Theresa May, Johnson dhe tani Truss. Kjo krizë e brendshme politike ka metastazuar edhe në nivelin e elektoratit britanik. Ndikimi elektoral i konservatorëve është gërryer. Kushdo që del si pasardhësi i Liz Truss, humbja e konservatorëve në zgjedhjet e ardhshme konsiderohet e dhënë nga të gjithë. Sondazhet tregojnë se jo vetëm që kanë humbur vendin e parë, por edhe të luftojnë për vendin e dytë!

Natyrisht, fituesja e madhe në këtë nivel është Partia Laburiste, e cila po korr pjesën e luanit të humbjeve dramatike të kundërshtarëve të saj si pasojë e vetëvrasjes politike konservatore. Për shkak se, në fakt, qeveria e re konservatore nuk do të ketë një propozim alternativ të përpunuar për qeverisje, ajo është në rrezik që menjëherë pas formimit të saj të tërhiqet nga kriza, duke e shtyrë shoqërinë britanike në prag të trazirave të përhapura sociale.

Shoqëria britanike, për më tepër, është në një pikë kthese historike. Është bërë e qartë edhe për shtresat e mesme se vendi nuk mund të vazhdojë të ecë në mënyrën që ka ecur deri tani. Pavarësisht nga kuazi-konservatorizmi i saj i natyrshëm, shoqëria britanike tani po kërkon një rrugëdalje radikale. Në këtë klimë nuk përjashtohet që të shohim edhe një lloj trazire sociale, pasi veprimet individuale korrigjuese duken të pakuptimta dhe të paefektshme edhe për ata që tradicionalisht i preferonin.

Shumëkush ia atribuon Brexit krizën e përgjithshme në të cilën është bllokuar sot Mbretëria e Bashkuar, por e vërteta është se përtej kësaj, shkaqet janë më të thella. Për një shkollë mendimi, burimi i krizës shumëplanëshe është mungesa e vullnetit politik të konservatorëve për të varrosur përfundimisht Thatcherizmin, i cili pas ndërprerjes së moderuar të John Major (1990-97) u kthye në formën e tij më të ashpër për të ndjekur Partinë Konservatore gjatë periudhës së tij të gjatë. mandati në opozitë në periudhën 1997-2010.

Pra, kur Cameron pasoi Gordon Brown në vitin 2010, Partia Konservatore e kishte vendosur Majorin dhe ishte kthyer në rrënjët e Thatcherizmit në fillim të viteve 1980, kur guru i Iron Lady Norman Tebbitt tha se objektivi i qeverisë ishte “fundi i pëlqimit”.

Mallkimi i “Zonjës së Hekurt” duket se po zë vend, megjithatë, pasi Partia Konservatore nuk mund të çlirohet nga ndikimi i saj i thellë ideologjik. Sikur të mos mjaftonte kjo, megjithatë, Britania, si pjesa tjetër e botës, është goditur rëndë si nga pandemia, ashtu edhe nga kriza energjetike. Vetëm se këto kriza të njëpasnjëshme nuk u trajtuan në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nuk gjetën një shoqëri dhe ekonomi mjaft të fortë dhe të fortifikuar për të pasur rezistenca efektive.

Së fundi, nuk ka nevojë të jesh profet për të parë se kombinimi i këtyre krizave me dobësimin më të gjerë të Anglisë pothuajse në mënyrë të pashmangshme do të sjellë përsëri në plan të parë krizën e frikshme të unitetit të vendit në një mënyrë ose në një tjetër. Separatistët skocezë nuk e fshehin synimin për t’u rikthyer më ashpër në kërkesën e tyre për shkëputje…

Si do të zgjidhet kryeministri i ri në Britani

Vihet re se kandidatët kanë nevojë për mbështetjen e të paktën 100 deputetëve konservatorë. Meqenëse aktualisht janë 357 deputetë të partisë, mund të propozohen maksimumi tre kandidatë.

Nëse vetëm një kandidat merr mbështetjen e 100 deputetëve, ai do të bëhet – automatikisht, pa një proces zgjedhor – lideri i ardhshëm dhe, si rrjedhojë, kryeministri i ri.

Megjithatë, nëse më shumë se një kandidat ka 100 mbështetës, do të ketë një votim midis anëtarëve të partisë Konservatore.