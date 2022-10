“Të gjithë e dinin!”- Ylli i “Friends”, Matthew Perry flet për përballjen me Jennifer Aniston për problemet e tij me drogën dhe alkoolin

Ylli i “Friends”, Matthew Perry ka zbuluar momentin e frikshëm kur kolegia e filmit Jennifer Aniston u përball me të për problemin e tij të pijes. Aktori, 53 vjeç, e bëri pranimin në trailerin e intervistës së tij të ardhshme në ABC News me Diane Sawyer.









Por për të promovuar librin, Matthew bisedoi me Diane Sawyer për disa nga detajet më të dhimbshme të së kaluarës së tij, të cilat e panë atë në një moment duke pirë një litër vodka në ditë

Në intervistën, që do të transmetohet në SHBA të premten e ardhshme (28 tetor), fansat do ta shohin atë të diskutojë lidhjen e tij me me aktoren e Friends, Jennifer, gjatë kohës së tyre në shfaqje.

“Në kohën kur duhej të isha ne cdo dolli te qytetit, isha në një dhomë të errët duke mos takuar asgjë tjetër veç tregtarëve të drogës dhe krejtësisht vetëm”, i thotë Matthew Diane.

Kam pasur qese kolostomie për 9 muaj kur droga më shpërtheu zorrën e trashë, thotë Matthew Perry. Dhimbja Abuzimi me drogën më la me 2% mundësi për të mbijetuar, zbulon ylli i Friends, Matthew Perry

Ai kujtoi se si Jennifer iu afrua atij një ditë në xhirimet e “Friends”, ku ajo i tregoi troç aktorit se ajo dhe pjesa tjetër e kastit e dinë që po pi .”Imagjinoni sa i frikshëm ishte një moment,” i tha ai Sawyer para se të fliste më shumë për mbështetjen e vazhdueshme të Jennifer gjatë shërimit të tij.

Ndërkohë, Matthew zbulon në kujtimet e tij të reja se si filloi të pinte shumë kur iu bashkua kastit të Friends në vitin 1994, në moshën 24-vjeçare.

Por kur ai u përfshi në një aksident jet ski në vitin 1997, atij iu dha ilaçi kundër dhimbjeve Vicodin, dhe shpejt u mbështet në të, edhe pasi plagët e tij u shëruan.

Kjo ishte hera e parë që Matthew pranoi veten në rehabilitim, duke kaluar 20 ditë në Qendrën Hazelden Betty Ford në Minesota./ Panoramaplus.al