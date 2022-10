Zelensky përgjigjet për “armët e pista”: Vetëm Rusia është e aftë të përdorë armë bërthamore në Evropë

Vetëm Rusia është e aftë të përdorë armë bërthamore në Evropë, tha sot presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, duke hedhur poshtë pretendimin e Ministrit rus të Mbrojtjes, i cili tha në raundin e sotëm telefonik të paprecedentë (Uashington, Paris, Londër, Ankara) se Ukraina ka të ngjarë që po përgatitet për të përdorur një “bombë të pistë” në Ukrainë.

“Nëse dikush mund të përdorë armë bërthamore në këtë pjesë të Evropës – vetëm një burim mund të jetë – dhe ky burim është ai që urdhëroi shokun Shoigu të telefonojë këtu dhe atje”, tha Volodymyr Zelensky në video-mesazhin e tij të mbrëmjes.

Presidenti ukrainas tha se “telefonata e Sergei Shoigu” i sqaroi gjërat. “Të gjithë e kuptojnë shumë mirë. Ata e kuptojnë se kush është burimi i të gjitha gjërave të pista që mund të imagjinohen në këtë luftë”.

Deklaratat e Kuleba-s gënjeshtrat ruse për Ukrainën, e cila dyshohet se po planifikon të përdorë një “bombë të pistë” janë absurde dhe të rrezikshme, thekson ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba Dyshime nga britanikët

Më herët, ministri britanik i Mbrojtjes Ben Wallace hodhi poshtë gjithashtu pretendimet e bëra nga homologu i tij rus Sergei Shoigu në një bisedë telefonike se vendet perëndimore po lehtësojnë planin e Kievit për të përshkallëzuar luftën në Ukrainë.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022