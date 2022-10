ZYRTARE/ Rishi Sunak hyn në garën për kryeministër i ardhshëm i Britanisë: Po përballemi me një krizë të thellë!

Rishi Sunak ka deklaruar se do të kandidojë për të qenë kreu i ardhshëm i Partisë Konservatore dhe kryeministër pas ditësh spekulimesh, gjatë të cilave ai mori mbështetjen e mbi 100 deputetëve.

Në një postim në Twitter duke shpallur kandidaturën e tij, Sunak shkruan “Mbretëria e Bashkuar është një vend i madh, por ne përballemi me një krizë të thellë ekonomike”.

“Kjo është arsyeja pse unë jam duke kandiduar të jem kryeministri juaj i ardhshëm dhe lideri i Partisë Konservatore. Dua të rregulloj ekonominë tonë, të bashkoj partinë tonë dhe të jap rezultate për vendin tonë.”

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022