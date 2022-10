FOTO/ Pas lajmit të rikthimit në muzikë, Elsa Lila takohet rastësisht në Romë me Arjan Konomin!

Elsa Lila është rikthyer në qendër të vëmendjes pas arrestimit në Itali disa muaj më parë nën akuzën e përfshirjes në një grup kriminal.









Këngëtarja hapi një llogari në Instagram, ku paralajmëroi rikthimin në muzikë. Ajo postoi disa foto të realizuara në studion e Fadil Berishës, krahas së cilave i falënderon të gjithë për mbështetjen.

“Faleminderit te gjitheve per mbeshtetjen! Ju dua dhe me mungoni. Shihemi shpejt ne Shqiperi!”, shkruante Lila në postim.

Ndërsa së fundmi, ajo ka bërë me dije se është takuar me Arjan Konomin. Ka qenë vetë këngëtarja që ka publikuar disa fotografi për ndjekësit në Instagram, ku shfaqet bashkë me Arjanin duke vizituar disa vende të Romës.

“Sa e bukur Roma me @arjankonomi_❤️”, ka shkruar ajo.

