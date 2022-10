Jeta në fije të perit! Jackie Kennedy ishte e përgatitur të vdiste, zbulon truproja e saj personale

Gruaja e ish-presidentit amerikan, John Kennedy, Jackie Kennedy ishte përgatitur të vdiste gjatë ditëve të krizës së raketave Kubane të vitit 1962, ka zbuluar ish-truproja e saj Clinton Hill në librin e tij të ri.

Kjo është periudha e një përplasjeje 13-ditore midis SHBA dhe Bashkimit Sovjetik, për shkak të raketave balistike sovjetike të vendosura në Kubë.

Clinton Hill në autobiografinë e tij të titulluar “My Travels with Mrs. Kennedy”, një pjesë e së cilës u botua së fundmi në revistën People, i referohet gjerësisht jetës së Zonjës së Parë, duke vënë në dukje ndër të tjera se gjatë periudhës së vështirë të krizës së raketave Kubane, ajo i kishte ofruar Kenedit dhe fëmijëve të saj, John dhe Caroline, strehë.

Jackie Kennedy pavarësisht se marrëdhëniet midis Bashkimit Sovjetik dhe Amerikës ishin të tensionuara, ajo kishte refuzuar të fshihej dhe ishte gati të vdiste. Siç i kishte thënë truprojës së saj: “Do të marr John dhe Caroline dhe do të ecim si ushtarë trima. Ne do të përballemi me të njëjtin fat si të gjithë amerikanët e tjerë”.

Hill, i cili gjithashtu postoi në Twitter historinë në 60-vjetorin e krizës së raketave që solli botën të përballej me kërcënimin e luftës bërthamore, punoi në Shërbimin Sekret si agjent për pesë presidentë amerikanë.

60 years ago this week I was in Ravello, Italy with Mrs. Kennedy. Looking forward to sharing many never before seen photos from our trip in my new book with Lisa McCubbin Hill. Countdown to #MyTravelswithMrsKennedy two months from today. Preorder now https://t.co/mKanrNAEeA pic.twitter.com/Gv6M1tvkKl

— Clint Hill (@ClintHill_SS) August 11, 2022