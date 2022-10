Karim Benzema/ Nga getoja e Lionit te Oscari i futbollit

Në lundrimin e përditshëm që bëjmë të gjithë në internet, është thuajse e sigurt që sytë tuaj do të kenë rënë në një nga ata artikujt me titull “shiko transformimin e tij mbresëlënës…” dhe që kanë të bëjnë me dikë të famshëm. Titulli joshëse për të dhënë klikimin, edhe pse shumë herë nuk përputhet me përmbajtjen e tij. Në rastin tonë, megjithatë, gjërat janë ndryshe. Sepse pavarësisht se çfarë titulli i vendosni një teksti për jetën dhe arritjet e Karim Benzemas, sigurisht që do të tërheqë vëmendjen. Aq më tepër që po flasim për fituesin e ri të Topit të Artë.









“Shihni sesi fëmija i turpshëm emigrant nga Algjeria, i cili u rrit në një lagje famëkeqe të Lionit dhe nuk hoqi dorë kurrë nga rrënjët dhe shoqëria e keqe, u shndërrua në një golashënues duke përmbushur ëndrrat e tij më të egra të fëmijërisë”.

Një vrapim i çmendur

Më sipër mund të jetë shënimi hyrës i tekstit me historinë e jetës së sulmuesit franko-algjerian, njeriu që jetoi për shumë vite nën hijen e galaktikëve të Real Madridit, e pa karrierën dhe jetën e tij në rreziku të shkatërrohej në mesin e dekadës së fundit, por edhe një herë jo vetëm që arriti të mbijetonte, por të hënën mbrëma, në moshën 34-vjeçare, mori në dorë Topin e parë të Artë të karrierës, d.m.th, çmimi i fundit individual për një futbollist.

Sporti – veçanërisht futbolli – është i mbushur me histori të fëmijëve të varfër, të cilët, kundër gjasave, arritën të bëhen yje të shtrirjes globale. Dhe këto histori kryesisht kanë të bëjnë me lojtarët e futbollit nga Amerika Latine ose Afrika.

Për Karim Benzema, si më parë për Zinedine Zidane, me të cilin ai ndan origjinën algjeriane, shkalla e vështirësisë në këtë rrugëtim drejt lavdisë ishte edhe më e madhe pasi ai dhe familja e tij e madhe (9 vëllezër e motra gjithsej) luftonin çdo ditë me paragjykimet që ekzistonin – dhe ekziston ende – për emigrantët nga ish-kolonitë franceze.

Ai lindi dhe u rrit në lagjen Terrejon, në periferinë Bron të Lionit. Nëse e vendosni zonën në një motor kërkimi, rezultatet kryesore që do të shfaqen në ekranin tuaj do të fillojnë me shprehje si “famëkeq”, “e vështirë” etj.

Për Karimin, ishte një bekim që përballë shtëpisë së tij ishte stadiumi i Sporting Club Bron Terrejon Pearl. E njëjta gjë për prindërit e tij, të cilët nuk mund ta ndalonin të rrinte me fëmijët e lagjes, por u qetësuan kur panë fëmijën e tyre, në vend që të bredhin rrugëve me ta, të kalonin natën me një top në fushë. Në moshën 8-vjeçare, skuadra e tij u përball me homologun e Olympique Lyonnais, ku rezultati ishte 2-0 në favor të tyre dhe Benzema i kishte shënuar të dy golat. Disa muaj më vonë, akademitë e skuadrës së madhe të qytetit e kishin në listën e tyre, por vështirë se dikush e besonte në atë kohë se ata po shihnin një fitues të ardhshëm të Topit të Artë.

Kur shkoi në Lyon, ai ishte një fëmijë i turpshëm dhe shumë i qetë që nuk shquhej për teknikën apo shpejtësinë e tij të tmerrshme. “Koko”, siç e quanin që në momentin e parë, kishte një dhuratë të pabesueshme: i përfundonte të gjitha fazat në mënyrë unike dhe krejtësisht të qetë. Dhe me kalimin e kohës, ai mund të humbiste kilogramët e tepërt, por ai mbeti po aq i turpshëm duke përsosur përfundimin e tij vrasës.

“Në moshën 14-vjeçare Karim ishte një lojtar normal. Asgje speciale. Por kishte një vrasës në zonë dhe kjo është diçka që askush nuk mund t’ju mësojë. Por në atë kohë ishte shumë i dobët dhe kjo e mbante prapa”, zbuloi miku i tij në akademitë e Lionit, Anthony Mounier, i cili ka ardhur në vendin tonë që nga viti 2017 (Panathinaikos, Panaitolikos, Apollon) dhe tani luan në Kallithea.

Ata të dy mbeten miq dhe vitin e kaluar, në fakt, kanë bërë pushime të përbashkëta në Mykonos.

Njerëzit e Lionit e kuptuan se rrethina e Benzemas në Bronx nuk ishte ideale, ndaj ai u bë i vetmi futbollist që ishte nga qyteti, por mbeti i mbyllur në ambientet e akademisë. Në moshën 15-vjeçare ai pa ndryshimin e parë të madh në jetën e tij, por duke kaluar shpejt tronditjen filloi të shfaqte shenjat e para të ndryshimit dhe verën e ardhshme pas pushimeve u shfaq një… përbindësh. “Të gjithë prisnim pushimet për të pushuar, por kur arritëm në qendrën stërvitore për fillimin e parasezonit, ata panë një tjetër Karim. Kishte punuar gjithë verën, kishte vënë volumin, ishte një makinë e vërtetë”, kujton Meunier.

Benzema kishte kaluar gjithë verën në palestër duke bërë boks dhe stërvitje speciale forcash dhe tani ishte… burrë. Ai e gjeti veten në kombëtaret e vogla të Francës, duke fituar kampionatin evropian me U17 dhe shpejt u gjend në ekipin e parë të Lionit, duke debutuar në janar 2005.

Thashethemet

Më 15 prill 2008, Lyon priti Metz-in në çerekfinalet me eliminim direkt të Coupe de France. 20-vjeçari Benzema tashmë kishte bërë bujë gjatë vitit me bëmat e tij dhe muajin e kaluar (mars 2008) njerëzit e Lionit pothuajse e ngritën aty ku Sir Alex Ferguson kishte ngritur një… karton për ta bindur të transferohej te United. Djajtë e Kuq e kishin eliminuar me vështirësi “Lyonin” dhe Benzema kishte klikuar me skocezin.

Gjithsesi, e njëjta gjë ishte edhe për drejtorin teknik të atëhershëm të Barcelonës – e tani të Mançester Sitit – Chiki Begiristain, i cili ishte në “Zerlan” për ndeshjen kundër Metz-it dhe në minutën e 39-të pa Benzemën me një prekje magjike të zbrazte dy mbrojtës dhe me vendosje perfekte për të dërguar topin në rrjetë, duke shënuar golin e vetëm të ndeshjes.

Në teori, Blaugrana i kishte të gjitha me Lyon (30 milionë euro), por legjenda urbane dëshiron që katalanasit të tërhiqen kur një kërkim i vogël në jetën e tij zbuloi se Benzema është i rrethuar nga djem të çuditshëm me të cilët është rritur në Bron.

E vërtetë apo e rreme, zyrtarët e Barcelonës e dinë këtë, me Benzema që qëndron në Lyon, por jo për shumë kohë. Një vit më pas ai pati sezonin më të mirë të karrierës së tij dhe megjithëse Ferguson e vizitoi përsëri për ta bindur të transferohej në Francë, ai e kishte mendjen diku tjetër.

“Ferguson kishte shkuar në shtëpi, por Karim kishte vetëm një gjë në mendje: të luante për Real Madridin sepse aty po luante idhulli i tij, sulmuesi brazilian Ronaldo”, rrëfeu miku i vjetër i Meunier dhe kështu kur ai kaloi pragun e tij të Florentino Perez, njerëzit e tij e dinin se çfarë do të vinte më pas.

Presidenti i fuqishëm i Realit nuk kishte frikë të shkonte në Bron famëkeq dhe të gjendej në banesat e punëtorëve që priste familjen e tij, duke treguar se sa shumë e donte dhe më në fund, duke gjykuar se ia vlente rreziku, e bleu në vend të 35. milionë euro. Sa qesharake sipas standardeve të sotme, por financat 13 vite më parë ishin shumë të ndryshme.

Ajo ishte epoka e galaktikëve nr 2 (nëse marrim parasysh skuadrën numër 1 të Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Luis Figo, Raul) me Perez që njoftoi brenda një jave blerjen e Cristiano Ronaldos (nga United), Kaka (nga Milani) dhe Benzema.

Institucioni

Dy emrat e tjerë lanë në hije nënshkrimin e tij, por sot po dëshmon se Benzema ishte një nga nënshkrimet më të vlefshme të Perezit. Dhe sado që njerëzit e Barcelonës u shfajësuan për zgjedhjen e tyre për të shmangur telashet me çështjet jashtë fushës (që fituan më shumë publicitet që nga momenti kur ai shkoi në Madrid), nga pikëpamja konkurruese, padyshim që do të jenë penduar.

Hera e parë në Madrid nuk ishte e lehtë. Ai kishte vështirësi me gjuhën, kishte vështirësi me mënyrën e lojës, kishte vështirësi në përgjithësi dhe me Cristiano Ronaldon përballë, Gonzalo Higuain ishte vetëm 14 herë në formacionin titullar dhe shënoi 9 gola (në 33 ndeshjet që ka luajtur).

Në Madrid, pjesa më e madhe e botës dyshoi nëse i riu francez algjerian mund të qëndrojë në këtë nivel, me Benzema të lënë jashtë kombëtares për Kupën e Botës në Afrikën e Jugut (2010).

Trajneri i atëhershëm i Francës, Raymond Domenech, duke shpjeguar vendimin e tij, ia kishte hedhur fajin menaxherit të Karim Jazirit (për ta diskutuar më poshtë) dhe vetë Benzemas. “Ronaldo e di se çfarë mund të arrijë me talentin e tij. Karim? Jo! Nëse Benzema do të kishte 10% të krenarisë së Ronaldos, ai mund të fitonte Topin e Artë”, ishin fjalët e tij. Domenech u shfajësua 12 vite më vonë, edhe pse vitin e kaluar në daljen e tij televizive kishte treguar se e kishte takuar rastësisht në Dubai dhe siç kishte theksuar: “Ai ishte një person tjetër. I afrueshëm, i lumtur dhe i çliruar”. Duke u rikthyer në të kaluarën, geto-ngurtësimi i Bron Karimit nuk u shqetësua nga polemikat në Madrid dhe duke u përshtatur tani me situatën e re mbeti i qetë, por filloi të bëhej jashtëzakonisht i vlefshëm për ekipin.

Cristiano kishte të gjithë vëmendjen mbi të – dhe Gareth Bale menjëherë më pas – por Benzema u përshtat në mënyrë të përkryer me rolin e dytë apo edhe të tretë kryesor dhe e shijoi atë. Bota mund të ketë vazhduar ta trajtojë atë me mosbesim, por vit pas viti Kareem bëhej gjithnjë e më i mirë. E kur Ronaldo u largua drejt Madridit në vitin 2018, fanella me nr.9 tashmë kishte mantelin e liderit të ri të Merenches. Dhe jo vetëm që e ka duruar këtë ngarkesë të re dhe të rëndë, ai tani është golashënuesi i dytë më i mirë i Real Madridit (pas Cristiano-s, por përpara Raulit!), i pari në asistime dhe vetëm 2 tituj larg barazimit të rekordit të Marcelos (asi aktual brazilian i Olympiakos ka fituar 25 trofe me Realin).

Miqtë e përjetshëm

Nga pikëpamja e futbollit, Benzema u arratis shumë herët nga kufijtë e ngushtë të qytetit të tij, por përsa i përket njeriut Karim, e vërteta është se ai nuk u largua kurrë nga Terrajon. Në moshën 18-vjeçare dhe tani anëtar i ekipit të parë në Olympique Lyonnais dhe me një kontratë shumë të mirë, ai u largua nga bujtina e akademisë, por nuk shkoi në ndonjë zonë të pasur. U kthye në lagjen e tij, te miqtë e tij. Ai ishte thjesht vetvetja.

Karim Jaziri është menaxheri i tij, Karim Zenati punon në kompaninë që menaxhon të drejtat e tij të imazhit, Yassin Hanatsi është ai që menaxhon llogaritë e tij në rrjetet sociale dhe disa të tjerë i shoqërojnë në pushimet e tyre… Dhe ata që dinë thonë, duke mos lënë vend. për dyshim, se “Benzema e ka paguar shtrenjtë këtë besnikëri ndaj miqve të vjetër, por këto janë rregullat e lojës kur vjen nga geto”.

Përveç vështirësive që hasi në fushë (të gjitha këto i kapërceu me sukses), asi i Realit rrezikoi të paguante një çmim shumë të lartë për lidhjet e tij me lagjen e tij të vjetër. Aventura e tij e fundit ishte më e dhimbshme, pasi iu mohua e drejta për të marrë pjesë në Kombëtaren e Francës për 7 vite. Aventura në fjalë ka të bëjë me historinë e famshme me seks-kasetën e Mathieu Valbuena.

Asi aktual i Olympiakos kishte qenë viktimë e shantazheve, pasi disa persona kishin në posedim një video të momenteve të tij personale. Si u përfshi Benzema? Zenati (i cili ishte dënuar dy herë për grabitje me armë dhe posedim të një sasie të madhe hashashi me Benzemën që e mbështeste moralisht dhe materialisht), duke luajtur rolin e ndërmjetësit, i kërkoi Benzemës të ndërmjetësonte për mikun e tij Valbuena për t’i dhënë 150 mijë euro dhe francezët. ace e bëri atë, si rezultat i së cilës edhe ai u akuzua për zhvatje.

Rasti kishte marrë përmasa të mëdha, pasi “L’Equipe” publikonte biseda mes Benzemas dhe Zenatit në të cilat ata talleshin me Valbuenën. Benzema u deklarua i pafajshëm, por rreth një vit më parë ai u dënua me një vit burg me kusht dhe një gjobë prej 75,000 euro.

I ka mbetur njolla në emrin e tij, por të paktën është rikthyer në Kombëtare dhe do të jetë në Botërorin e Katarit. Në vitin 2014, megjithatë, në paraqitjen e tij të mëparshme në Kupën e Botës, ishte trajneri i tij që e futi në telashe.

Me Francën që dështonte dhe Benzema kishte paraqitje mediokre, pati kritika të rënda dhe kur tringjyrëshit u eliminuan në çerekfinale nga Gjermania, Jaziri sulmoi verbalisht gazetarët e L’Equipe, duke pështyrë njërin prej tyre dhe duke kërcënuar se do… Vriti ata. Në vitin 2010 shpërtheu skandali “Zahia Dear”, ku luajtën bashkëlojtarët e Benzemës në kombëtaren franceze, Franck Ribery dhe Zahia Dear, një prostitutë luksi nga Maroku, e cila zbuloi se ishte takuar me dy futbollistët në moshën 17-vjeçare. .

Gratë

Francës duhet të jeni 18 vjeç për t’u marrë me profesionin më të vjetër në botë dhe Benzema, Ribery, me pranga në duar, u gjendën duke kërkuar falje para autoriteteve. Të dy u përballën me tre vjet burg, por Dear i tha gjykatës se nuk e dinin moshën e saj dhe u shpallën të pafajshëm.

Karim i pamundshëm është shfaqur në teatrin Satele, ku është pritur eventi i Topit të Artë, i shoqëruar nga disa anëtarë të familjes së tij. Madje në skenë ishin edhe nëna e Wahida-s, babai i Hafidit dhe djali i Ibrahimit, por më së shumti vëmendjen tërhoqën Cora Gauthier dhe Jordan Ozuna mahnitëse.

E para është ish-bashkëshortja dhe nëna e Ibrahimit dhe e dyta partnerja e tij aktuale, me “zotin” Benzema që i fton të dy në këtë mbrëmje historike të karrierës së tij.

Ai mund të kishte shënuar një hat-trick unik larg fushës nëse do të kishte sjellë edhe Chloe De Launay në Paris. Chloe ishte dashuria e tij e parë e madhe dhe nëna e vajzës së tij Melia (8 vjeç) dhe ata u takuan në ishullin Reunion (që ndodhet në Oqeanin Indian). Chloe është një vendase e posedimit të Francës jashtë shtetit, ndërsa Karim ishte atje për të festuar ditëlindjen e tij të 22-të me miqtë e tij nga Bron. Pas kthimit nga klubi ku u zhvillua festa, makina që ajo drejtonte doli nga rruga (dhe nuk funksionoi për shkak të dëmtimit), me sulmuesin francez që shpëtoi me lëndime të lehta dhe u takua me Chloe, e cila punonte si infermiere.

19-vjeçari e ndoqi në Madrid dhe nga shumëkush konsiderohet si shkaku kryesor i ndryshimit të tij të parë madhor që e ndihmoi të përshtatej me përditshmërinë e vështirë të Realit, ndërkohë që në vitin 2014 lindi vajza e tyre… Por diku aty. Problemet filluan, ndarja ishte e pashmangshme. Benzema u akuzua për lidhje të ndryshme. Më e famshmja ishte me Rihannën, pasi paparacët i kishin parë disa herë bashkë. Së fundi në jetë i ka hyrë modelja Cora Gauthier, me të cilën u martua në vitin 2017 dhe pak muaj më vonë solli në jetë Ibrahimin. Dhe kjo marrëdhënie nuk përparoi, me Benzema që prej pranverës së kaluar u lidh me Jordan Ozuna (ish-kameriere dhe modele aktuale).