Një dimër rus në Kiev? Mësimet e historisë së hidhur të Putinit nga Hitleri dhe Napoleoni

Rusët dhe ukrainasit kanw një shprehje kur moti bëhet i ashpër: “Përveç të gjitha fatkeqësive tona, ka edhe katër stinë”.









Dimri pa dyshim është më i ashpër dhe ishte sezoni që Vladimir Putin zgjodhi për pushtimin e shkurtit të kaluar – megjithëse planet e tij për të pushtuar Ukrainën deri në pranverë kanë ardhur dhe ikur prej kohësh.

Kjo vjeshtë është shënuar nga përparimet e mëdha të ushtrisë ukrainase në fushën e betejës, por edhe nga vendimi i Putinit për të shënjestruar civilët në qytetet anembanë vendit, qoftë me goditje të drejtpërdrejta në ndërtesat e banimit, ose me atë që në fund të fundit mund të jetë më brutale në planin afatgjatë: shkatërrimi i infrastrukturës energjetike të Ukrainës.

Po, Vladimir Putin e di se dimri po kthehet.

Tashmë, rreth 30% e sistemit energjetik të Ukrainës është dëmtuar ose shkatërruar. Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë filluar – dhe në disa qytete, nuk ka pasur energji elektrike apo ujë për më shumë se një javë.

Ngrirja për katër muaj

Strategjia e Putinit vjen me një goditje të dyfishtë, pasi sulmet ruse në termocentralet dhe nënstacionet gjatë dy javëve të fundit kanë shtyrë gjithashtu qeverinë të njoftojë pezullimin e eksporteve të energjisë.

Siç theksoi ministri i Energjisë i Ukrainës, Herman Galushchenko: “Eksporti i energjisë elektrike nga Ukraina ndihmoi Evropën të reduktonte konsumin e burimeve ruse të energjisë”.

Evropa tashmë ka filluar të dyshojë nëse ndikimi i luftës në çmimet e energjisë do t’ia vlejë mbështetjen e saj për Ukrainën, veçanërisht kur fillon të ftohtit. Putin po përpiqet të ngrijë Kievin nga jashtë dhe nga brenda.

Tani është koha për të kujtuar se si është një dimër ukrainas: katër muaj të plotë me acar, borë dhe erë. Me sulmet e Putinit ndaj infrastrukturës, rreziku nuk është thjesht kostoja e energjisë, por që ajo mund të ndërpritet plotësisht. Vendet ku nxehtësia mbyllet për një kohë të gjatë paraqesin rrethana legjitime të jetës dhe vdekjes, veçanërisht për të sëmurët dhe të moshuarit

A do të ketë Ukraina ngrohje?

Ukrainasit tashmë po përgatiten për më të keqen. Maxim Tymchenko, i cili drejton investimin më të madh privat në sektorin energjetik të Ukrainës, është i kujdesshëm: “Unë nuk besoj se do të kemi një Harmagedon. Megjithatë, nuk besoja se as Rusia do të niste një luftë”, tha ai. “Gjithçka është është e mundur, por kam besim se do t’i kapërcejmë këto sfida”.

Nga ana e tij, eksperti i energjisë Viktor Kurtejev ka frikë se dimri për Ukrainën do të jetë më i keq nga sa e kuptojnë shumica tani: për shkak të granatimeve, por edhe për shkak të papërgatitjes teknike të shumë termocentraleve të mëdha dhe mungesës së rezervave të mjaftueshme të qymyrit.

“Sistemi energjetik është ndërtuar në atë mënyrë që në rast të dëmtimit të një ose dy nënstacioneve, asgjë kritike nuk do të ndodhë”, shpjegon Kurteyev. “Por nëse konsumi tejkalon gjenerimin, sistemi do të shkëpusë konsumatorët nga rrjeti elektrik”.

Kujtimet e Leningradit

Në këtë pikë, është e vështirë të habitesh nga niveli i cinizmit dhe mizorisë së plotë të Putinit. Dhe akoma. Duhet të kujtojmë se ai lindi në qytetin që sot quhet Shën Petersburg. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, qyteti u emërua Leningrad, vendi i një prej rrethimeve më brutale në histori: gati 900 ditë bllokadë gjatë sulmit nazist, rreth 1.5 milionë vdekje – 97% nga uria dhe të ftohtit.

Kur rusët ishin ata që mbroheshin nga pushtuesit, stinët ishin edhe miq edhe armiq: bora dhe ngrica ishin dy shkaktarë të vuajtjeve të mëdha ruse gjatë kohës së luftës, por në fund ndihmuan në mposhtjen e Napoleonit në 1812 dhe Hitlerit në 1942. Këtu e marrim frazën “Dimri rus”, një fjali që nuk ngjall as kartolina e as vatrat e Krishtlindjeve, por humbjen e ushtrive të huaja dhe gjendjen e dëshpëruar të civilëve.

Kur Rusia sulmoi Ukrainën, bota u kthye përmbys. Putin dërgoi një ushtri që nuk ishte e përgatitur për luftë në Ukrainë, dhe aq më pak e përgatitur për dimër (“Kiev në tre ditë”, mbani mend?). Dhe tani, ai po përpiqet të barazojë fushën e lojës duke hequr Ukrainën nga burimet e saj energjetike.

Kujtesa gjenetike e luftës, urisë dhe të ftohtit është ende shumë e fortë si në Rusi ashtu edhe në Ukrainë. Është pa dyshim në vetë fibrën e Vladimir Putinit dhe ndihmon për të shpjeguar pse ai po e kalon vjeshtën e tij duke mbjellë farat e terrorit mes civilëve të Ukrainës, për t’i privuar nga nxehtësia, për t’u vjedhur grurin, për t’i lënë qytetet në hi.

Stërgjyshja ime, pas së cilës jam emëruar, i mbijetoi dy zi buke dhe Luftës së Dytë Botërore. Ajo vdiq në një moshë të respektueshme, e rrethuar nga fëmijët, nipërit dhe stërnipërit e saj, në rehati dhe paqe relative. E megjithatë, deri në ditën e saj të fundit, para se të flinte, ajo vuri një copë bukë nën jastëk. Ka stinë që nuk i harrojmë kurrë.