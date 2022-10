Personaliteti/ Si ndikon ai në shëndet – Kush janë të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe kush janë në rrezik të obezitetit dhe rënies së flokëve

A e dini se ai personazh që jeni mund të tregojë shumë për shëndetin tuaj? Një grup i konsiderueshëm i kërkimeve nga e gjithë bota ka identifikuar korrelacione midis tipareve specifike të personalitetit dhe shëndetit. Sipas ekspertëve, personaliteti formon sjelljet dhe zakonet që ndikojnë në shëndetin. Mënyra se si trupi reagon është rezultat i karakterit.









Zbuloni gjetjet interesante:

Ekstrovertët janë dashnorë më të mirë, por ata janë të rrezikuar nga… obeziteti

Ata janë të shoqërueshëm, intensivë, “shpirti i shoqërisë”. Nuk është rastësi, pra, që ata shënojnë performancat më të mira në fushën e dashurisë. Një studim gjerman zbuloi se ekstroversioni është një nga tiparet që zotërojnë ata që japin kënaqësi.

E ndërsa ata janë dashnorë të shkëlqyer, një meta-analizë zbuloi se ata nuk janë aq besnikë. “Personaliteti jo vetëm që formon preferencat e një personi në seks, por edhe sjelljen e tyre në një marrëdhënie. Ndërsa ekstroversioni mbështet një jetë seksuale reciproke të dobishme, nuk ka asnjë provë që ai ka vlerë angazhimi”, shpjegojnë studiuesit.

Ekspresiviteti intensiv, megjithatë, mund të krijojë zakone që çojnë në një rrezik më të lartë të zhvillimit të obezitetit. Për shembull, një person social mund të hajë më shpesh jashtë. Një studim gjerman mblodhi të dhënat e personalitetit dhe BMI të gati 20,000 njerëzve, duke zbuluar se ekstroversioni lidhet drejtpërdrejt me rritjen e shkallës së obezitetit.

“Pesha e trupit reflekton stilin e jetës dhe kontribuon në mënyrën se si ne e perceptojmë veten dhe të tjerët”, raporton një studim me rezultate të ngjashme. “Pjesëmarrësit ekstrovertë kishin një BMI më të lartë”.

Konkurrenca mbron nga diabeti, por kërcënon zemrën

Disa janë konkurrues në çdo aspekt të jetës, duan të dallohen dhe të mbizotërojnë. Natyra e tyre konkurruese mund t’u sjellë dobi në shumë mënyra, por jo në shëndetin e zemrës.

Ekspertët shpjegojnë se konkurrenca shpesh barazohet me rritjen e stresit, pasi, në shumë raste, këta individë kryejnë shumë detyra, nxitojnë të përgjigjen dhe kanë kontroll më të dobët emocional. Kjo mund të shkaktojë një sërë problemesh me zemrën.

Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, stresi i shtuar shkakton presion të lartë të gjakut, duke kërcënuar probleme kronike. “Këta individë zakonisht kanë shkallë më të lartë të sëmundjeve kronike, si sëmundjet e zemrës ose sëmundjet e arterieve koronare”, komentoi Dr. Rachel Bollaert, një fiziologe në Universitetin Marquette.

Nga ana tjetër, kjo veçori vepron si një mburojë mbrojtëse kundër diabetit . Studimi francez zbuloi se njerëzit që raportuan simptoma të rëndësishme të diabetit ishin më pak konkurrues. Kjo mund të shpjegohet me faktin se njerëzit konkurrues kanë më shumë gjasa të kërkojnë trajtim.

“Personaliteti jo konkurrues, i karakterizuar nga më pak strategji përballuese dhe respektim i reduktuar ndaj kujdesit, është më i përhapur në pacientë të tillë”, shpjegojnë studiuesit.

Ndërgjegjja i shton vite jetës… por flirton me OCD

Ata që janë të organizuar dhe të orientuar drejt detajeve në përgjithësi shfaqin shëndetin më të mirë.

Ndërgjegjja shoqërohet me vetëkontroll dhe vetëdisiplinë më të madhe. Këto janë veçori të shkëlqyera për dikë që dëshiron të jetojë vite më të gjata dhe më të mira. Shumë studime kanë lidhur ndërgjegjësimin me ushqimin më të shëndetshëm, më shumë aktivitet fizik dhe shmangien e zakoneve të këqija. Të gjithë këta faktorë ulin ndjeshëm kërcënimin e shumë problemeve shëndetësore si kanceri, sëmundjet e zemrës, diabeti dhe të tjera.

Një studim zviceran zbuloi se individët e ndërgjegjshëm kishin nivele më të ulëta të biomarkerëve IL-6. Kjo besohet të jetë e barabartë me një rrezik të përgjithshëm të reduktuar ndjeshëm të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet. “Ndërgjegjshmëria duket se është e lidhur në mënyrë të kundërt me inflamacionin kronik të shkallës së ulët. Kjo është në përputhje me mbrojtjen kundër rrezikut kardiovaskular”, theksojnë studiuesit.

Megjithatë, perfeksionizmi dhe përpikëri mund të tejkalojnë kufijtë e normales, duke kërcënuar të ndërgjegjshmit me çrregullime të personalitetit obsesiv-kompulsiv .

“Karakteristikat kryesore të çrregullimit janë ndërgjegjshmëria, perfeksionizmi, konformiteti dhe përkushtimi ndaj punës, të cilat mund të mbivlerësohen deri në atë pikë sa të ndikojnë negativisht në produktivitetin profesional dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Atyre nuk u pëlqen puna në grup ose delegimi i detyrave, përveç nëse të tjerët përputhen saktësisht me mënyrën e tyre të të menduarit ose të vepruarit. Ata janë të ngurtë, gjë që shpesh ndërhyn në funksionimin shoqëror dhe të orientuar drejt rregullave dhe çështjeve morale,” shkruan ekspertët.

Introversioni është i barabartë me shëndetin fizik – por jo me shëndetin mendor!

Introversioni shpesh perceptohet si një e metë. Por hulumtimet tregojnë se introvertët në përgjithësi kanë shëndet më të mirë fizik dhe palestër. Kjo lidhet edhe me përqindjet e ulëta të obezitetit të këtyre njerëzve.

Një studim i Universitetit Cornell zbuloi se studentët introvertë ishin më të mirë në llogaritjen ose respektimin e madhësisë së duhur të porcionit, në krahasim me ekstrovertët, të cilët përdornin më shumë gjykimin e tyre të gabuar. Rrjedhimisht, ata adoptuan zakone më të shëndetshme.

Nivelet më të ulëta të obezitetit janë të lidhura pazgjidhshmërisht me uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, diabetit, shumë llojeve të kancerit dhe një sërë problemesh të tjera shëndetësore.

Dhe ndërsa introvertët duket se “fitojnë” shëndet fizik, e njëjta gjë nuk është e vërtetë për shëndetin mendor . Një studim i Universitetit të Karolinës së Veriut zbuloi se këta individë kanë më shumë gjasa të jenë neurotikë, me stabilitet më të ulët emocional dhe ndjeshmëri ndaj të tjerëve. Kjo mund të çojë në një rrezik të shtuar të depresionit. Reduktimi i shoqërueshmërisë dhe ndërveprimit të introvertëve me njerëzit e tjerë gjithashtu kontribuon në këtë.

Pesimistët shmangin aksidentet, por negativiteti u kushton atyre… flokë

A mund të jetë pesimizmi një tipar pozitiv i personalitetit? Po, të paktën për sa i përket vetëmbrojtjes. Hulumtimet tregojnë se pesimistët janë më pak të prirur ndaj aksidenteve dhe më të kujdesshëm në jetën e tyre në përgjithësi, pasi ata gjithmonë kanë frikë nga më e keqja. Prandaj, ata përgatiten më mirë për surpriza të pakëndshme dhe merren me to në mënyrë më efektive.

Megjithatë, kjo veçori është e lidhur vazhdimisht me rritjen e stresit dhe rrezikut të depresionit, dhe studiuesit nga Tokio kanë pohuar se mund t’ju kushtojë… flokë! Ai zbuloi se meshkujt pesimistë kishin më shumë gjasa të përjetonin një rënie të vijës së flokëve ose rrallim rreth kokës. Kjo mendohet të jetë për shkak të stresit të shtuar të pesimistëve.