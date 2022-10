Salmonela-Ndotja/ Sa e rrezikshme është kavanozi i erëzave

A mendoni se nëse e gatuani mirë pulën tuaj, keni vrarë ndonjë mikrob salmonelës që mund të fshihet në mish? Nuk është aq e thjeshtë, nënvizojnë studiuesit, të cilët zbulojnë se salmonela mund të gjejë “strehë” edhe në sipërfaqe të tjera kuzhine.









Në veçanti, studiuesit e Universitetit Rutgers zbuluan se vatrat kryesore të kontaminimit me salmonelë në zonën e kuzhinës pas gatimit janë… kontejnerët e erëzave! Gjetjet e reja shkencore u publikuan në Journal of Food Protection.

Ekipi hulumtues kreu një eksperiment me 317 të rritur, të cilëve iu kërkua të përgatisnin një vakt me burgers gjeldeti në kuzhina të madhësive të ndryshme. Për të përgatitur vaktin, pjesëmarrësve iu dha gjeldeti i bluar, të cilit studiuesit i shtuan një kimikat që vepron në mënyrë të ngjashme me salmonelën kur infekton një zonë. Më pas u përzgjodhën kuzhinat, me synimin për të kontrolluar praninë e salmonelës. Pjesëmarrësit nuk u informuan se vendi do të kontrollohej më pas për kontaminim.

Studiuesit zbuluan se kavanozët e erëzave ishin deri tani sipërfaqet me përhapjen më të madhe të ndotjes. Konkretisht, 48% e këtyre artikujve u zbulua se përmbanin këtë substancë. Për më tepër, pak më shumë se 20% e kontejnerëve të sapunit u gjetën gjithashtu të kontaminuara. Sipërfaqe të tjera që shënuan shkallë të lartë ndotjeje ishin dorezat e frigoriferit, kapakët e koshit të plehrave dhe dërrasat prerëse. Megjithatë, asnjë objekt tjetër përveç kontejnerëve të erëzave dhe sapunit nuk u kontaminua në më shumë se 1 në 5 simulime.

Priret të besohet se ndoshta kjo ndjeshmëri e fortë e kontejnerëve të erëzave ndaj kontaminimit është për faktin se, ndërkohë që ne pastrojmë rregullisht enët dhe enët e tjera të kuzhinës, nuk ndodh e njëjta gjë me këto pako. E vërteta, megjithatë, është ndryshe: këto kontejnerë mund të kontaminohen lehtësisht, pasi ne priremi t’i prekim ato pasi trajtojmë mishin e papërpunuar.

Dr.Donald Schaffner, profesor në Rutgers që shkroi studimin, shpjegoi se shumë nga ata që gatuajnë në shtëpi mund të harrojnë të fshijnë enët pas përdorimit. Prania e salmonelës, veçanërisht në mishin e shpendëve, është një dukuri e zakonshme, duke bërë që ekspertët të bëjnë paralajmërime të forta, duke theksuar se duhet gatuar shumë mirë. Nëse gatuhen siç duhet, bakteret vriten.

Salmonela është një nga sëmundjet më të zakonshme të shkaktuara nga ushqimi. Për shembull, sipas të dhënave nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, 1.35 milionë infeksione regjistrohen çdo vit në SHBA. Prej tyre, shumë mund të jenë të lehta ose edhe asimptomatike. Më shumë se 25,000 raste, megjithatë, janë mjaft të rënda për të kërkuar shtrimin në spital, ndërsa 420 vdekje në vit janë për shkak të infeksionit bakterial të shkaktuar nga salmonela.