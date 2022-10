Vizita në Izrael, Rama nga Jerusalemi: Një burrë mund të përballojë të bëjë gabime, por jo të jetë i mërzitshëm!

Kryeministri Edi Rama po vijon sot vizitën në Jerusalem, Izrael, ku u prit nga Presidenti i Izraelit Isaac Herzog i cili vlerësoi takimin shumë të rëndësishëm sa i përket miqësisë së ngushtë që ka ekzistuar gjithmonë mes dy popujve, që është dëshmuar në situata të vështira, si dhe të marrëdhënieve të respektit reciprok mes vendeve. Nga ana e tij, Rama vlerësoi miqësinë vëllazërore mes popujve si një vlerë të çmuar që ka udhëhequr gjithmonë marrëdhëniet dhe dialogun mes qeverive dhe vendeve.

Gjatë kësaj vizite, Kryeministri Rama mori pjesë në ceremoninë e organizuar nga Lëvizja Lufto Antisemitizmin, ku iu drejtua të pranishmëve me një fjalë dhe i ftoi të vizitojnë Shqipërinë.

“Gjyshja ime ishte katolike. Ajo nuk shkoi kurrë në universitet, por më besoni se kishte një mençuri të pakrahasueshme me të gjithë shkencëtarët që njoh në Shqipëri. Ajo më thoshte kur prindërit e mi ishin të pakënaqur me mua… meqë ra fjala, isha një fëmijë i vështirë. Nuk mund të bëhesh kryeministër i Shqipërisë nëse nuk je fëmijë i vështirë. Unë mërzitesha me ta dhe ajo më thoshte: Mos u shqetëso. Rri qetë. Kështu janë prindërit janë. Je djalë dhe djemtë bëhen burra dhe burrat nga natyra nuk janë krijesa të përsosura dhe perfekte. Kështu që do të bësh gabime gjithë jetës sepse je burrë. Por ka një gjë që nuk duhet ta harrosh. Një burrë mund të përballojë të bëjë gabime, por nuk mund të përballojë të jetë i mërzitshëm. Kështu që shpresoj të mos isha i mërzitshëm. Jam i lumtur t’ju them nëse doni një vend të bukur për të mbajtur konferencën e radhës, ejani në Shqipëri vitin e ardhshëm. Ju premtoj se nuk do të pendoheni. Mund të mos mësoni më shumë nga sa dini, por nuk do të mërziteni”, tregoi Rama nder te tjera.