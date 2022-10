Diell dhe temperatura deri në 29 gradë, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme!

Kushtet e qëndrueshme atmosferike që kanë përfshirë vendin tonë do të vijojnë të diktojnë motin në Shqipëri, duke sjellë orë të shumta me diell gjatë paradites në të gjithë territorin. Sipas MeteoAlb, pas mesdite parashikohet që zonat malore të kenë kalime të pakta të vranësirave, të cilat nuk do të mund të sjellin reshje.









Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por do të mbeten konstante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9°C deri në 29°C. Era do të fryjë mesatarisht në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.

Kosova

Pjesa e parë e ditës në Kosovë do të jetë në dominimin e kthjellimeve, por në zonat Verilindore herë pas here do të ketë kalime të pakta të vranësirave. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës përkohësisht vranësirat kalimtare të shfaqen në të gjithë vendin.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV do të vijoj të jetë në dominimin e kthjellimeve gjatë orëve të para të ditës në pothuajse të gjithë territorin. POR parashikohet që orët e mesditës dhe pasdites të sjellin vranësira kalimtare nëpër të gjithë MV, POR nuk do të mund të gjenerojnë reshje.

Rajoni dhe Europa

Mbeten prezenet reshjet e dëborës në Europën Lindore. Gjithashtu nën ndikimin e motit të paqëndrueshëm do të jenë Veriu dhe Qendra e kontinentit, ku vranësirat e shpeshta do të gjenerojnë reshje shiu herë pas here të shoqëruara me mini stuhi ere. Ndërsa Europa Jugore në pjesën më të madhe të saj do të dominohet nga kthjellimet dhe kalimet e pakta të vranësirave.