Nënkryetari i Partisë së Lirisë: PS ka interes të momentit të godasë një kundërshtar

Nënkryetari i Partisë së Lirisë, Agim Nesho e ka konsideruar ligjin për hapjen e dosjeve si një politikë të momentit të përdorur nga PS për të goditur kundërshtarët e saj.









Sipas Neshos, dosjet kanë qenë të hapura më parë, ndaj ky është një ligj për të goditur një njeri të veçantë, duke kuptuar kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Metën.

I ftuar në emisionin “Open”, Nesho deklaroi se Autoritetit të Dosjeve i është dhënë liri për të vendosur për informacionin që mund të japë.

Nesho: Ka një interes të momentit për të goditur kundërshtarët politik. Nuk ka një politik parimore. PS ishte një parti që duhej të ishte shkëputur nga e kaluara. Ky politizim, nuk ka të bëjë me shtetin e së drejtës. Këta me politikat e tyre, nuk kanë të bëjnë me shtetin ligjor. I personalizojnë ligjet. Kishim ligjin “Fusha”, tani kemi ligjin “Meta”. Unë mendoj që këta nuk kanë hapur. Ka qenë një hapje e këtyre dosjeve. Këta bënë një ligj të veçantë kundër interesave të një qytetari.

Dosjet kanë qenë të hapura. Këta për të arritur një kompromis me një pjesë të opozitës që kërkonte fitore politike, në fakt, unë mendoj që ajo e kufizon ligjin. Nëse ligji e përcakton në mënyrë të drejtë përdrejtë, i jep kompetencë Autoritetit të Dosjeve të jetë aktivë për të përcaktuar interesat e qytetarëve. Vendos Autoritetin e Dosjeve në një rol të caktuar. Nëse ky institucion është i kapur nga shteti, ky bën një rol që e fragmentizon informacionin. Po të shohësh relacionin që prezantoi Ermonela Felaj, ajo tha se ne nuk japim dosjet.