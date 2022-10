Të ritakosh vetet, pas dyzet vitesh

Nga Prof.Dr.Mimoza Lezha – Tek shoh fotografime fiksuar dy muaj më parë , me mënd konturoj vetet tona 4 dekada më parë. Vinim nga qytete të ndryshme, nga familje të ndryshme, nga gjimnaze të ndryshme . Vajza dhe djem , të rinj plot dëshira dhe ëndrra. Na bashkonte një ënderr, dëshirë e përbashkët: të bëheshim mjekë! Asnjëri nga ne nuk e dinte ç’ profesion kishim zgjedhur realisht. Disa e donin dhe e adhuronin këtë degë. Disa të tjerëve ia kishin zgjedhur prindërit. Disa të tjerë ia kishte zgjedhur rastësia dhe fati. Të gjitheve na priste një rrugë e gjatë, e vështirë. Shumë studim, shumë të panjohura, shumë netë pa gjumë, provime, sa provime, konakti direkt me pacientët, me sakrificën, me dhimbjen, me shpresën.

Koha fluturon,sa hap e mbyll sytë.Ishte 1 shtatori i vitit 1976, kur ne studentet nga gjithe Shqiperia u larguam nga bota e hershme e adoleshencës dhe ngjitëm shkallët e fakultetit për herë të parë për të filluar edukimin tonë mjekësor që është një nga edukimet më sfiduese në botë.Ishte 31 maji i vitit 1982, kur ne 126 mjekë ngjitëm përsëri këto shkallë për të finalizuar atë ç’ka mësuam për 6 vjet në fakultetin tonë tê dashur. U diplomuam pikërisht në të njëjtën sallë,ku tani riulemi pas 4 dekadash, duke marrë diplomën e mjekut të përgjithshëm, një profesion ku njohuritë, fuqia dhe zemra qëndrojnë së bashku.Bëmë në këtë sallë betimin e Hipokratit, këtë deklarim-simbolik për të nisur udhëtimin tonë të bukur, por të vështirë me një mision hyjnor dhe me parimin bazë të këtij betimi : “ Së pari mos demto!Shërimi është një art. Ai kerkon kohë, kerkon experiencë, kërkon dashuri!”

Dhe ja ku jemi përsëri kètu, në këtë sallë të magjishme 40 vjet më pas.

Ne erdhëm në fakultet pa ditur çfare ishte rezervuar për ne, por duke besuar që do të kalonim një kohë të mirë dhe ne sigurisht e realizuam atë. Ketu ne ndertuam besimin, elokuencën, disiplinen, këmbenguljen dhe miqësite, themelet e të ci lave i kishim hedhur në edukimet e mëparëshme.

40 vjet më pare ne ishim të rinj dhe plot ëndrra, të etur për njohuri, edukim, për maturi dhe mënçuri, për një të ardhme të mirë. Ne e kemi njohur njëri tjetrin kur jeta ishte më e thjeshtë, pa teknologjinë e avancuar të sotme. Ne atherë qeshnim e gezoheshim me ato çfarë na ofronte jeta thjeshtësisht.Kanë qënë ditë të bukura ato që kemi kaluar sëbashku në përpjekje për t’u shndrruar në mjekë,pavarësisht nga vështiresite e kohes!

Duke u kthyer pas në ato vite të jetës sonë studentore, kujtojmë plot momente tonat te krenarisë, por edhe momente të vështira.

Me nostalgji kujtojmë ende pas 40 vjetesh : oret e mesimit, leksionet, zboret, aksionet, mbrëmjet e mrekullueshme , ndonese të thjeshta të argëtimit tonë, djemtë që mendonim se i simpatizonim, miqësitë për të cilat jetonim dhe muzikën që degjonim apo që një pjesë prej nesh edhe e luanin, sportet qe ne pëlqenim e frekuentonim . Ne kemi fituar kaq shumë në këtë fakultet, që e quajmë tashmë fakulteti ynë i fatit dhe i sfidave,kemi fituar më shumë se një edukim profesional. Dhe jemi kthyer këtu me mall sot, pikërisht në këtë fakultet që ka bërë kaq shumë për ne, profesionin tonë, për formimin tonç.

Shpesh pyes veten se çfarë ka qënë e mbetet bluza e bardhë për mua? Për ne?

Bluza e bardhë që na ka shoqëruar tërë kohën është simboli i mirësisë, sakrificës, ndershmërisë, pastërtisë, por nderkohë është ngjyra që ndotet më me lehtësi. Èshtë e rëndëaishme ta themi me zë të lartë që brezi ynë është munduar ta mbajë këtë bluzë të pastër, me dinjitet e krenari në kuptimin e etikava profesionale.

Në këto 40 vjet secili prej nesh ka ecur në mënyra të ndryshme dhe në drejtime të ndryshme, por pavarësisht nga kjo, ne u rritëm në të njejtin sistem shoqeror dhe shkollor. Ne patëm të njëjtin modelim, inkurajim dhe frymëzim, siç kanë qënë dhe mbeten pedagogët tanë ,që kanë përcjellë me përgjegjësi e bujari dijen e eksperiencën e tyre, shpirtin e sakrificës dhe luftarak në mbrojtje të jetës.

Sot, 40 vjet më vonë, kanë ndryshuar shumë gjëra. Ka ndryshuar paraqitja jone, flokët tanë janë thinjur, rrudhat në lëkurë na janë shfaqur, linjat e belit na kanë ndryshuar, po ashtu adresat tona. Ne nuk jemi më të rinj se ç’kemi qene , jemi rritur fizikisht e profesionalisht.. Dhe ne të gjithë jemi të ndergjegjshëm për këto ndryshime që ndodhin me kalimin e viteve. Por kur bashkëmoshatarët tanë na thonë: “Dukesh mire, nuk ke ndryshuar shume”, ne buzëqeshim, ndjehemi mire, dhe pajtohemi me këtë të vërtetë alternative, duke shpërfillur çdo gjë nga brenda ,që dhemb.Se ndonëse mjekë, njerëz jemi dhe ne.

Ne keto 4 dekada sejcili prej nesh ka ecur në mënyyra të ndryshme dhe në drejtime të ndryshme, por ne kemi marrë me vete pak nga secili, kudo ku kemi qënë.Sido që të jetë jeta , me ulje-ngritje, sado të pasur apo të varfër të kemi qënë, sido që të ndryshojë bota, nuk e kemi harruar miqësinë e sinqertë mes njëritjetrit, nuk kemi harruar sa herë ëndrrat na kanë mbledhur bashkë, sa herë kemi pêrjetuar çaste magjepsëse..

Në këto dekada përbaskuese jetësore dhe profesionale e , ne jetuam dhe bashkëpunuam në të gjitha stinët, duke provuar të gjitha shijet e jetës ,si të acidit, Embëlsinë, hidhësinë dhe pikantësine e saj.Pasi përjetuam ulje-ngritjet e jetës, zbuluam se ndjenjat më të paharrueshme dhe të pazgjidhshme janë ende ndjenjat për shoqet e shokë e fakultetit. Me gjithë uljet dhe ngritjet e jetës, miqësite me shoqet dhe shoket e fakultetit janë më të vërtetat.

Është fat që pas kaq dekadash kemi në mes tonë edhe pedagogët që i patëm frymëzues, mbështetës , ndihmues e kontribues në rritjen tonë profesiionale. Por është dhe pafatësi mungesa fizike e bashkëstudentëve, që nuk jetojnë më, përveçse në kujtesën e zemrat tona.

Fati im i mirë për mua që unë ndoqa këshillëm e tim eti dhe zërin e zemrës sime. Zgjodha bluzën e bardhë, zgjodha mjekësinë, studimin pasionat dhe këmbëngulës, sfidën dhe luftën mes jetës dhe vdekjes.Pas diplomimit u emerova menjëherë në Repartin e Kardiologjise, asistente e Prof. Ylli Popes, nje Prof . ku profesionalizmi, eruditizmi, kultura, inteligjenca, miresia, ekuilibri rrinin paqësisht në qënien e tij. Fat shume i madh qe kam qene prane nje Prof .gjigand, si ishte ai. Kam patur fatin dhe nderin te kem kolegë në shërbimin e Kardiologjisë disa prej pedagogëve të mi, si Prof. Anesti Kondili, Myzafer Janina, me të cilët kemi qënë në një katedër. Pasioni, përkushtimi dhe dashuria ime për profesionin që kam zgjedhur më bëjnë të ndjehem mjeke e vlerësuar dhe e dashur për pacientët që kam pritur e përcjellë. Rastësia më çoi drejt zemrës së njeriut, unë vura zemrën time në shërbim të zemrave njerëzore. Po kështu bënë edhe bashkëstudentët e 4 dekadave . Në specialitet e tyre zgjodhën nderimin dhe respektin e bluzës së bardhë, njerëzve që na shohin në dritë të syrit ,duke na kërkuar ndihmë e duke na bekuar me mirënjohjen e tyre.

Tani që shoh fytyrat e bashkëstudentëve të 40 viteve të mëparshme mundohem të lexoj në sytë e tyre gëzimin e ritakimit si ëndërrues të dikurshëm dhe profesionistë cilësorë të tanishëm në profesionin e nderuar dhe të adhuruar të mjekut. Qetësohem dhe entuziazmohem që arrita sëbashku me grupin organizator ta bënim të bukur e të meritueshëm këtë takim mjekësh pas dyzet vitesh. Ndjesitë dhe emocionet mbeten në kujtesë sëbashku me fotot e shkrepura brënda një dite ndryshe.