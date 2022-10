WhatsApp jashtë shërbimit, reagon META: Po punojmë ende, ja çfarë pritet të ndodhë!

Aplikacioni WhatsApp prej disa orësh është jashtë shërbimit dhe përdoruesit po përballen me probleme dhe me pamundësi për të dërguar mesazhe. Në lidhje me ngjarjen ka reaguar edhe kompania Meta, e cila sqaron se ende vijon puna për rregullimin e problemeve.









“Ne jemi të vetëdijshëm se disa njerëz aktualisht kanë probleme me dërgimin e mesazheve dhe ne po punojmë për të rivendosur WhatsApp për të gjithë sa më shpejt të jetë e mundur”, thotë një zëdhënës i kësaj kompanie.

Fatkeqësisht, Meta nuk ka dhënë asnjë afat kohor për ndërprerjen dhe nuk është në gjendje të japë arsyen pse shërbimi më i popullarizuar i mesazheve në botë është jashtë sot.