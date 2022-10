Alibeaj nxjerr emrat e zgjedhur të dy kandidatëve që do shkojnë në Kuvend për postin e Avokatit të Popullit!

Kryetari i Grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj bëri publike sot dy emrat që PD do të çojë në Kuvend për Avokat të Popullit. Sipas tij Ledio Braho dhe Dorian Gjomarkaj do t’i nënshtrohen procesit të votimit.

“Në një përzgjedhje të pozicionit të avokatit të popullit kemi pasur edhe një lloj sqime që përmes pozicionit tonë të japim sinjale të forta për mënyrën se si duhet të zgjidhen drejtuesit e institucioneve më të larta. Një nga aftësitë që ne vlerësuam ishte pastërtia e figurës, por edhe aftësinë profesionale. Kemi vendosur që emrat të mos kenë lidhje me sigurimin e shtetit dhe periudhën komuniste. Të mos kenë as më të voglën hije dyshimi lidhje me të shkuarën. Në përzgjedhjen tonë i kemi qëndruar edhe kriterit të luajalitetit politik. Njerëzit që kemi analizuar dhe shqyrtuar dokumentacionin, i kemi parë edhe luajalitetin politik. Grupi i PD arriti në mënyrë unanime që të fokusohet në dy emra: Ledio Braho dhe Dorian Gjomarkaj. Në grupin e PD zhvilluam disa raunde analize dhe votimi. Në përfundim të këtij mekanizmi ju deklaroj se preferenca e grupit të PD është zoti Ledio Braho.”, tha Alibeaj.