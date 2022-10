Bella Hadid dhe Naomi Campbell luftojnë për të drejtat e njeriut në një ekspozitë në Katar

Bella Hadid dhe Naomi Campbell ishin së bashku në Muzeun e Artit Islamik për një hapje ekspozite. Njerëz të artit, modele dhe drejtues të industrisë së modës nga e gjithë bota, ishin në Doha dhe në kuadër të aktivitetit, folën për çështje të drejtësisë sociale, ndërsa u referuan gjerësisht edhe demonstratat e zhvilluara në Iran, me rastin e vdekjes nga Mahsa Amini.









Dy modelet me famë ndërkombëtare vizituan hapësirën dhe admiruan atë që u prezantua në ekspozitë. Në fakt, vizita e tyre në vend vjen vetëm disa javë para Kupës së Botës në Katar, e cila është përballur me kritika të forta në lidhje me trajtimin e grave, emigrantëve dhe komunitetit LGBTQ+.

Dy modelet që mbrojnë gjithmonë të drejtat e njeriut me deklaratat dhe veprimet e tyre, nuk mund të mungonin në eventin ku u shfaqën me veshje imponuese. Bella Hadid kishte veshur një fustan të zi dhe flokët i mbulonte me një leckë, e cila i referohej hixhabit, ndërsa Naomi Campbell nga ana e saj zgjodhi një krijim tërësisht të zi, i cili ishte zbukuruar me dizajne të ndryshme.

Hadid, e cila është me origjinë nga Palestina, së fundmi tha në deklaratat e saj se: “Ndjej dhimbje të thellë për Palestinën dhe për vëllezërit dhe motrat e mia palestineze sot dhe çdo ditë. Nuk mund t’i lejoni vetes të bëheni të desensibilizuar për të parë jetën njerëzore të marrë. Ju thjesht nuk mundeni. Jetët palestineze janë jetët që do të ndihmojnë në ndryshimin e botës. Dhe e dyta na merr. #Palestinë e lirë”, vuri në dukje modelja e cila është vajza e manjatit palestinez të pasurive të paluajtshme Mohammed Hadid.

Naomi Campbell gjithashtu ka folur hapur për të drejtat e grave, racizmin dhe ndikimin e komunitetit LGBTQ+ në karrierën e saj.

“Nuk do të isha modele nëse nuk do të ishin meshkujt gay. Unë as nuk do të ekzistoja ”, tha ajo në një intervistë në 2017.