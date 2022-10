Bëri komente raciste! Kanye West del jashtë “klubit të miliarderëve” – Në vend të tij, Rihanna

Pas përfundimit të bashkëpunimit me Adidas, Kanye West nuk i përket më “klubit të miliarderëve”. Reperi humbi titullin pasi marka e njohur vendosi t’i jepte fund partneritetit të tyre pas komenteve antisemite që ai bëri në rrjetet sociale. “Pas një shqyrtimi të plotë, kompania ka marrë vendimin për t’i dhënë fund partneritetit me Ge”, tha grupi në një deklaratë. “Adidas nuk toleron antisemitizmin apo ndonjë formë tjetër të gjuhës së urrejtjes”, shton ai.









BREAKING: Adidas ends partnership with rapper Ye, formerly known as Kanye West, over offensive and antisemitic remarks. https://t.co/4T6OcahxKo — The Associated Press (@AP) October 25, 2022

Informacioni se kontrata e West ishte “nën shqyrtim” dihej që në fillim të tetorit, megjithatë, marka e njohur e veshjeve sportive tashmë zyrtarisht e ka bërë vendimin të pafavorshëm për artistin. Marrëveshja e Kanye West me kompaninë gjermane i dha atij 1.5 miliardë dollarë. Faqja zyrtare e Forbes pretendon se vlera e pasurisë së tij, pa marrëveshjen e tij me Adidas, do të shkonte në 400 milionë dollarë.

Bashkëpunimi i reperit me Adidas nisi në vitin 2013, kur bashkërisht linçuan markën, ‘Yeezy’. Megjithatë, kjo nuk ishte e vetmja kompani që e ndërpreu bashkëpunimin me reperin. GAP, Balenciaga dhe Vogue e ndoqën shembullin.

Automatikisht, të ardhurat e reperit zvogëlohen, pasi marrëveshjet e tij me markat e përmendura ishin ato që e ndihmuan atë të “ndërtonte perandorinë e tij” dhe të ndiqte një mënyrë jetese luksoze. Për momentin, vendin e tij në “klubin e miliarderëve” e zuri Rihanna, me një pasuri neto prej 1.4 miliardë dollarësh.

With Kanye West no longer in the billionaire’s club, Rihanna is now the world’s richest musician with a net worth of $1,4 billion according to Forbes. pic.twitter.com/DiKlsTG66S — 9ice Entertainment (@9ice_Ent) October 26, 2022

Përveçse këngëtare, ylli 34-vjeçar i R&B është një sipërmarrëse e suksesshme edhe në fushën e kozmetikës, ku kompania që ka në pronësi i ka sjellë shumë të ardhura.

Përveç titullit të Forbes, Rihanna është gjithashtu miliarderja e parë Barbados e bërë vetë dhe gruaja e parë nën 40 vjeç që hyn në listën e miliardereve femra amerikane, falë linjës së saj kozmetike dhe 30% që ajo mban në linjën e saj të të brendshmeve.

“Divorci” me Adidas

Informacioni për përfundimin e partneritetit midis West dhe Adidas u raportua fillimisht nga Bloomberg duke cituar njerëz në kompani.

Sipas Bloomberg, vendimi i Adidas erdhi pas javësh konsultimesh brenda kompanisë, e cila gjatë dekadës së fundit krijoi linjën Yeezy, një markë që përbën deri në 8% të shitjeve totale të saj. Megjithatë, siç tha një burim për agjencinë, kompania gjermane konsideron se zotëron të drejtat e autorit të produkteve të përmendura të bashkëpunimit dhe mund të vazhdojë të prodhojë modelet.

Ndër të tjera, Kanye West kishte akuzuar Adidas-in për kopjimin e ideve të tij dhe keqmenaxhimin e markës, ndërsa ishte tallur me CEO në largim, Caper Rostrend në rrjetet sociale. Nga ana e saj, Adidas ka raportuar se është përpjekur vazhdimisht të zgjidhë çështjet me Kanye West privatisht, por ka qenë i pasuksesshëm.

Komentet antisemite të Kanye West Komentet antisemite të Kanye West

kanë rezultuar në bllokimin e llogarive të tij në Twitter dhe Instagram, konfirmoi Meta më 9 tetor.

Në një intervistë me Piers Morgan, reperi 45-vjeçar fillimisht pohoi se nuk është antisemitik sepse është vetë hebre, “si gjaku i Krishtit”.

Megjithatë, ai më pas filloi të analizojë se si populli hebre kontrollon të gjitha format e mediave dhe argëtimit. West madje fajësoi “sionistët hebrenj” për lajmet e fundit për ish-bashkëshorten e tij Kim Kardashian dhe ish të dashurin e saj Pete Davidson duke bërë seks para një oxhaku.

“Hebrenjtë e kanë përvetësuar zërin e zi” tha ai më vonë, duke shtuar, “qoftë nëpërmjet nesh që kemi veshur këmishën e Ralph Lauren, ose kemi një menaxher hebre, kemi nënshkruar me një ekip basketbolli hebre, ose bëjmë një film në një platformë hebreje, si Disney. Unë e respektoj atë që populli hebre ka bërë dhe si ka bashkuar popullin e tij”, ndërsa theksoi se mediat hebreje e përjashtuan atë.

Kur prezantuesi Piers Morgan i vuri në dukje se komentet raciste janë ende raciste, pavarësisht nëse ato kanë për qëllim hebrenjtë, zezakët – njerëzit e tij, siç tha ai në mënyrë karakteristike – apo ndonjë grup tjetër njerëzish, reperi qëndroi në pretendimet e tij:

“Po, e di që komenti është racist. Prandaj e bëra. Unë e luftoj zjarrin me zjarr” , tha ndër të tjera ai duke iu referuar komentit të tij se hebrenjtë duhet të vdesin.