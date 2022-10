“Beteja do të jetë e drejtpërdrejtë, por në respekt të frontit opozitar”, Braimllari: Bashkimi i energjive do japë fitore historike në zgjedhje

Sekretari i Përgjithshëm i PL-së, Endrit Braimllari foli sot në një lidhje “Skype” për Fax News lidhur me përgatitjet e kësaj force opozitare para zgjedhjeve vendore. Braimllari theksoi se ky regjim mund të mposhtet vetëm me një front opozitar të bashkuar, dhe se fitorja do te jetë historike në të gjitha bashkitë e vendit.









“Konventa Kombëtare Zgjedhore Vjen në një moment të rëndësishëm për vendin se jemi para zgjedhjeve lokale, tanimë është dekretuar dhe data ndaj në kuadër të organizimit të Partisë së Lirisë ne kemi ndërmarrë disa takime. Do të jetë Konventa e parë e PL-së dhe do zgjedhë forumet e saj drejtuese, do të diskutohet për programin e saj politik, strategjinë dhe qëndrimin e saj në opozitë. E kemi bërë të qartë që do marim pjesë në zgjedhje dhe për tu kthyer këshillat bashkiakë në parlamente vendore.

Ajo që kemi thënë që pas 25 korrikut, ne po i japim mundësinë opozitës të kandidojë me figura të unifikuara në mënyrë që të kemi një rezultat fitues, do mbështesim fort kandidaturat. Sot këshillat bashkiakë janë moniste në 61 bashkitë e vendit, kryetari i bashkisë ka në dorë çdo gjë, prandaj qëllimi jonë është që bashkia tu kthehet qytetarëve. Beteja do të jetë e drejtpërdrejtë por në respekt të frontit, bashkimit opozitar. Me 25 prill Basha dënoi të gjithë frymën e opozitës, por tani ne kemi një lidership në PL, PD po ashtu, bashkimi i energjive do të jetë i suksesshëm.Ne jemi të qartë, të bashkojmë frontin opozitar për të “goditur” keqqeverisjen e Edi Ramës, opozita është në sinkron të plotë për të realizuar fitoren historike anë e mbanë vendit”-u shpreh Braimllari.