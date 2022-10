Champions League/ Barcelona tashmë është eliminuar nga gara dhe humb 20 milionë euro!

Pas trilerit që u shpalos 15 ditë më parë në Barcelonë (kur Interi barazoi 3-3 në Camp Nou), pak a shumë pritej eliminimi i Barcelonës nga 1/16 e Champions League.









Goli i Lewandowskit në 90+3’ kishte lënë shpresa matematikore për katalanasit, të cilat i bazuan në një përplasje të mundshme mes Interit dhe kampionit çek.

Megjithatë, Nerazzurrët, pavarësisht se kanë vrarë veten në çdo mënyrë në të kaluarën e afërt, mundën me lehtësi çekët 4-0 dhe rezervuan biletën për në fazën tjetër, duke zbritur Blaugranat në Europa League dhe duke shtuar… ankimet në Barcelonë.

Ankesa për arritjet konkurruese të skuadrës së Xavit, por edhe për financat që morën një goditje mjaft domethënëse.

Juan Laporta verën e kaluar ndërtoi një skuadër me shpresën se Barça do të arrinte të paktën 8 të Ligës së Kampionëve dhe kështu do të korrte milionat e UEFA-s, por tani e tutje ai është i detyruar të kërkojë që 20 milionë janë humbjet e përfituara.

Kujtojmë se në dy vitet e fundit Barcelona ka pasur një kohë shumë të vështirë financiarisht, në pamundësi për të kapërcyer pasojat e pandemisë.

Por veç financave, tashmë ka një problem edhe me Xavi, i cili në 12 ndeshje evropiane (6 në Champions dhe po aq në Evropë) numëron vetëm tre fitore, 5 barazime dhe 4 humbje.

Në Champions League ka vetëm një fitore (sivjet ndaj Plzenit), dy barazime, tri humbje dhe me këto paraqitje hyn në listën e trajnerëve më të këqij të klubit.