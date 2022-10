‘Të rritet shpejtësia në 120km/h’, deputetët e PD-së kërkojnë ulje të gjobave e parkim falas për qytetarët!

Ankesat e shpeshta të qytetarëve për gjobat e parkimit në qytete duket se kanë shkuar në veshët e tre deputetëve demokratë, Flamur Hoxha, Lefter Gështenja dhe Helidon Bushati. Nisur nga ky shqetësim, ata kanë depozituar në Kuvendin e Shqipërisë disa ndryshime në Kodin Rrugor.

Ndryshimet në kod parashikojnë parkim falas për banorët që banojnë në një qytet përkatës, po ashtu propozohet që të ulet vlera e gjobave maksimale nga 200 mijë lekë të reja në maksimumi 100 mijë lekë të reja. Sakaq, në një reagim në rrjete sociale deputeti Lefter Gështenja bëri një relatim të nismës.

“Nisur nga kërkesat e qytetarëve, bashkë me disa kolegë të tjerë, kam propozuar në Kuvend ndryshimin e Kodit Rrugor për të lehtësuar dhe ndihmuar qytetarët shqiptarë. Propozimet u vijnë në ndihmë qytetarëve dhe lehtësojnë qarkullimin, përmes disa praktikave më të mira nga ato që po aplikohen sot, të cilat jo vetëm nuk kanë ndihmuar, por përkundrazi, kanë rënduar qytetarët. Garantimin e parkimit falas për banorët rezidentë në qytete, ku në asnjë rast, njësia vendore të mos përdorë çdo hapësirë për parking me pagesë. Kjo do të garantojë rritjen e parkimeve për banorët rezidentë. Ulja me dyfish e masës maksimale të gjobës, referuar edhe të ardhurave mesatare të qytetarëve. Gjoba të mos jetë më shumë se 100 mijë lekë nga 200 mijë që është sot dhe po ashtu të shkojë në 10 ditë afati i pagesës”, shkroi Gështenja.