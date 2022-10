Disfata në Champions League, Real Madrid ‘harron’ Rodrygon në stadium

Real Madrid humbi dje 3-2 në transfertë me RB Leipzig, në ndeshjen e parafundit në grupet e Champions League. Transferta gjermane solli humbjen e parë të Galaktikëve në këtë kompeticion pas shumë ndeshjeve, me skuadrën e Ancelottit që edhe matematikisht kalon në fazën me eleminim direkt.









Pas ndeshjes së djeshme skuadra spanjolle është vonuar në aeroport, në pritje të sulmuesit Rodrygo. Autori i golit të dytë për miqtë ishte i përzgjedhuri nga UEFA për testet anti-doping. Me ndeshjen për përfundoi në 22:50, Galaktikët lanë pas në stadium lojtarin e tyre duke u nisur për në aeroport me autobus.

Disa zyrtarë pritën Rodrygo në stadium, për t’u bashkuar me ekipin në orën 01:00 të mëngjesit. Ka qenë pikërisht testi antidoping për Rodrygo që vonoi nisjen e Real Madrid drejt Spanjës.