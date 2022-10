Muzhaqi prezanton Strategjinë Kombëtare të Rinisë: Synojmë fuqizimin e të rinjve, kemi shtuar programin e vetëmbrojtjes!

Muzhaqi: Sot miratuam strategjinë kombëtare të rinisë pas një viti të gjatë pune. Tashmë kemi dokumentin final, parashikon të gjitha politikat e nevojshme për të projektuar një të ardhme të mirë.









Fuqizimi i të rinjve është qëllimi i parë. Krijimi i këshillave rinorë vendore është krijimi i parë. Përveç kësaj kemi dhe këshillat kombëtare rinore. Me agjencinë kombëtare të rinisë kemi rritur transparencën

Qëllimi 2 lidhet me rritjen e aftësive profesionale të të rinjve. Një nga programet që po investojmë është kodimi. Në fushën e teknologjisë mund të punosh nga Shqipëria për vendet e huaja.

Qëllimi i 3. Pjesa mirëqenies. Kemi një sërë programesh, psikologë nëpër shkolla. Programi pas orarit mësimore, që nga toka e bujqësia, teknologjia. Të gjithë fëmijët do të marrin pjesë për sa kohë dëshirojnë dhe marrin leje nga prindërit, është falas, do i aksesojnë në kushtet e shkollës. Programi i 2 lidhet me ekipet sportive. Ky ka si fokus krijimin e grupeve sportive, në basketboll dhe volejboll. Dhe ky program ofrohet falas.

Muzhaqi: Kemi rritje interesi për fuqizimin e tyre. Kemi një program të vetëmbrojtjes, se si ta kuptojnë se janë në një situatë rreziku, si të mbrohen në aspektin e të vrapuarit e të larguarit nga situata. Kjo fillon nga klasa e 5-të e lart.