Një nuse anulon dasmën në minutën e fundit për shkak të një fraze që partneri i saj i tha vajzës së saj

Një nuse ndau në media historinë tronditëse të anulimit të dasmës së saj në minutën e fundit për shkak të trajtimit të partnerit të saj ndaj vajzës së saj 16-vjeçare nga një lidhje e mëparshme.









Adoleshentja kishte dalë vullnetare për të ndihmuar në dekorimin e dasmës, duke përdorur dashurinë e saj për artin dhe duke bërë ndërtime për tryezën e pritjes. Nëna e saj, natyrisht, e la të kanalizojë krijimtarinë e saj në organizimin e ngjarjes.

Një ditë, kur po diskutonin për martesën, vajza e nuses tha se sa mezi priste të merrte pjesë në dekorime, por dhëndri shprehu dyshimet e tij për suksesin e idesë, duke i thënë nënës së vajzës, sipas dëshmisë së saj: se e tij dukej “fëminore”. Ky koment bëri që çifti të grindej, por në fund nusja vendosi të linte mënjanë inatin.

Megjithatë, dhëndri ishte i vendosur që të mos e linte vajzën e saj t’i jepte dekorit ngjyrën e saj.

Një ditë nusja, duke u kthyer në shtëpi, e gjeti vajzën e saj duke qarë: “Më tha se i vinte keq që më prishi dasmën me idetë e saj dhe se do të më kompensonte për letrën”. Kur gruaja e pyeti se çfarë donte të thoshte, vajza u përgjigj se partneri i nënës së saj kishte komentuar se idetë e saj po shkatërronin martesën e tyre dhe se nëna e saj mendonte të njëjtën gjë.

Kjo ngjarje ishte pika e fundit: nusja vendosi të anulojë dasmën e saj në minutën e fundit: “I thashë – shkroi ajo më vonë – se ai nuk ka të drejtë të turpërojë vajzën time dhe të nënvlerësojë punën e saj të mahnitshme dhe se duhet të kishim marrë një pushim’.

Gjatë rrugës, ajo zbuloi se bashkëshorti i saj e kishte keqtrajtuar vajzën e saj edhe në raste të tjera: “Vajza ime më tha se kur isha larg i thoshte shpesh se arti i saj ishte i tmerrshëm dhe se do të pajtohesha me të. nëse nuk do të isha nëna e saj’.

Disa përdorues të Reddit që lexuan historinë e saj kritikuan sjelljen e partnerit të saj në komente dhe thanë se ishin të tronditur nga gënjeshtrat që ai i kishte thënë vajzës së saj, duke shtuar se nëse do të kishin qëndruar së bashku, patjetër do t’u shkaktonte probleme në të ardhmen: “Të kalonte atë, ai gënjeu vajzën tuaj. Ajo pohoi se keni pasur mendime dhe ndjenja të këqija për të, gjë që nuk ishte e vërtetë. Ti tradhtove besimin tënd dhe atë të saj dhe e bëre të dyshonte në marrëdhënien tënde me të’.