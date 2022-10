Rinia universitare dhe 1956-a e Hungarisë…

Është e vështirë që të gjesh ngjarje të mëdha, e aq më tepër përmbysje shoqërore, pa rolin e studentëve. Prej kohësh jam joshur për të mësuar në gjerësi rolin e rinisë universitare në ngjarjet e Revolucionit Hungarez të vitit 1956. Në 23 tetor të atij viti disi të largët, rreth 200.000 njerëz ishin në shesh, në mbështetje të lirisë, demokracisë, dhe pavarësisë kombëtare dhe ku?! …në një vend të kampit socialist dhe në zemër të Europës. Kur themi revolucion, nuk nënkuptojmë ngjarjet kulmore, më 23 dhe 24 tetor 1956, sepse zhvillime të tilla nuk ndodhin brenda ditës, ato kanë një sfond historik, lidhen më rrethana dhe përfshijnë dinamika gjithëshoqërore. Të gjithë studiuesit e kësaj ngjarjeje pranojnë se Revolucioni Hungarez i 1956-ës ishte ushqyer nga kriza e “socializmit stalinist”, i vendosur në Hungari në vitet 1947-1950. Kriza e këtij sistemi kishte krijuar një pakënaqësi të përgjithshme. Të kërkosh ndryshimin e një sistemi shoqëror, një përmbysje e tillë, ngado që ta vështrosh atë, është një revolucion shoqëror, sepse prek me qëllim ndryshimin thelbësor, marrëdhëniet ekonomike – shoqërore, ato politike dhe liritë e të drejtat e njeriut. Në vjeshtën e atij viti, brenda Partisë Komuniste Hungareze ishte shpërfaqur një opozitë e brendshme e një numri të gjerë intelektualësh, të cilët kërkonin reformimin e sistemit dhe ndryshimin e gjendjes. Përballë tyre qëndronte krahu konservator komunist, i cili vazhdonte të mbante vijën që vinte nga Moska dhe Beogradi. Kjo opozitë fitoi influencë dhe mbështetje tek masa e gjerë e intelektualëve, studentëve dhe punëtorëve, kështu që, hap pas hapi, i gjithë populli ishte gati të shpërthente në demonstrime për ndryshime të thella. Udhëheqja sovjetike kishte provuar në pranverën e atij viti që t’i besonte Mátyás Rákosit, por në fakt ishte kuptuar se për qëllimet e tyre do duhej një besnik më i nënshtruar e puthador, dhe i tillë ishte menduar Ernö Gerö. Ngjarjet treguan se opozita, politika partiake, ushqente reformizmin brenda strukturave politike ekzistuese. Ndërkohë, vlerësimi i ngjarjeve në Poloni, vinte e përplasej si një jehonë frymëzuese me mësimin: “Iniciativa është vendimtare”. Atë që nuk po e bënte si duhet politika nga lartë, e bëri rinia studentore. Ato ditë në universitetin e Szegedit, në një takim të studentëve, ishte marrë nisma për të themeluar “Lidhjen e Universitetit Hungarez” dhe “Shoqata e Studentëve të Kolegjeve”. Studiuesi hungarez, János M. Rainer, intervistoi pas 30 viteve të kësaj ngjarjeje, ish studentin në fakultetin juridik, Tamás Kiss. Ky i fundit kujton takimin me mikun e tij të ngushtë, András Lejtényi, i cili i tregoi në mënyrë të fshehtë kopjen e një peticioni që ai e kishte marrë nga një mik i tij në Budapest, me anë e të cilit kërkohej që gjuha ruse të kthehej në një lëndë me zgjedhje në kurrikulën universitare dhe kjo të niste me një bojkotim demonstrativ të orës së mësimit. Kjo ide u përhap te studentët. U shkruan me dorë disa parulla që u vendosën në disa vende të qytetit. Pikërisht, më 16 tetor, në sallën e madhe të universitetit ishin mbledhur të gjithë studentët. Organizata e Rinisë Komuniste kishte vënë në dijeni autoritet e parties, se diçka po përgatitej të ndodhte. Organizimi ishte spontan dhe askush nuk po e merrte iniciativën të fliste, – kujton Kiss. “Nuk e di e cilit ishte ideja, por në sekondë ramë në një mendje, që ta merrja unë i pari fjalën. “Disa orë më parë,- kujton ai, – askush nga ne nuk e kishte menduar se aty do të mblidheshin 800 studentë”. Ishte kërkesë e dukshme, që : gjuha ruse të bëhej lëndë me zgjedhje, të kërkohej heqja e lëndës për edukim ushtarak, futja e një vakti ushqimi studentor, krijimi i qendrës së studentëve dhe aprovimi i programeve sociale për ta. Kishte ndodhur pikërisht këtu në këtë sallë, ajo që u realizua pas disa ditësh. Njëri nga studentët, disa vite më i madh, që ishte përjashtuar nga universiteti dhe ishte ripranuar, që mendohej se ishte me origjinë serbe, Tivadar Putnik, tha në atë takim:” Nëse ju kërkoni këto gjëra që lidhen me studimin dhe me çështjet sociale, më tej do të kërkoni ndëshkimin e Rákosit dhe kthimin e Imre Nagyt.” Dhe më tej ai listoi edhe 5-6 kërkesa të tjera. Brenda fare pak ditësh, studentët e univesiteteve dhe shkollave profesionale të Szegedit, mbështetën propozimet e bëra, përfshirë edhe kërkesat politike. Në hyrje të vjeshtës, në të gjitha qytetet studentore universitare edhe në Budapest ishte kopjuar modeli i debateve që zhvilloheshin në rrethet intelektuale, veçanërisht të grupit Petöf. Si edhe nënvizon János M. Rainer: “Iniciativa e rinisë universitare paraqiste ndryshimet thelbësore në ndryshimin e jetës politike në Hungari. Prandaj ajo duhet parë si prelud i revolucionit.”

“Më 22 tetor 1956, një grup i madh studentësh u mblodhën në një sallë universiteti në Budapest dhe, pas shumë diskutimesh, hartuan një manifest me 16 pika. Ndër kërkesat e tjera, ata bënë thirrje për lirinë e fjalës dhe lirinë e shprehjes; ata bënë thirrje për zgjedhje të lira shumëpartiake dhe largimin e trupave sovjetike nga toka hungareze. Të gjitha këto kërkesa, në kontekstin e kohës, ishin një ndërmarrje trimërore dhe tepër e guximshme. Të nesërmen, ata postuan kopje të manifestit të tyre në pemë dhe shtylla dritash në të gjithë qytetin, përpara se të nisnin një marshim. Mijëra qytetarë u bashkuan me kortezhin, duke u mbledhur para ndërtesës së parlamentit, duke paraqitur kërkesat e tyre. Pa ndonjë plan paraprak, realisht, studentët e Budapestit kishin shpërthyer në një kryengritje që u përhap shpejt në kryeqytet dhe në të gjithë vendin”. Kështu shkruan autori Rupert Colley në librin e tij me titull: “The Hungarian Revolution, 1956. “

Lëvizja studentore ndërmori në fakt tri hapa vendimtare, të cilat tejkaluan edhe rolin e opozitës partiake. Hapi parë ishte krijimi i organizatës së tyre të pavarur, çka tregoi se ata ishin në një pozitë më radikale se sa vetë opozita partiake. Rinia studentore braktisi strukturat staliniste të organizimit dhe vendosi struktura të reja, të bazuara në parimet demokratike. Hapi i dytë ishte që rinia universitare jo vetëm që kritikoi strukturat ekzistuese , por njëkohësisht kërkoi transformim thelbësor, duke formuluar 16 pika, të cilat ngjanin me 12 pikat e famshme të programit të Revolucionit Demokratiko Borgjez të vitit 1848. Ky program me 16 pika shprehte në parim kërkesat që tashmë ishin bërë publike nga studentët në të gjithë universitetet e vendit. Konkretisht ky program lidhet me një takim, organizuar më 22 tetor, ku morën pjesë 5,000 studentë në Kolegjin Teknik të Budapestit. Këtu ata hartuan manifestin me gjashtëmbëdhjetë pika. Kërkesat e tyre ishin revolucionare dhe të guximshme. Ata kërkuan, ndër të tjera, largimin e menjëhershëm të të gjitha trupave sovjetike nga toka hungareze; zgjedhja me votim të fshehtë e të gjithë anëtarëve të Partisë; një qeveri e re nën drejtimin e Imre Nagy dhe shkarkimin e ‘të gjithë udhëheqësve kriminalë të epokës Stalin-Rákosi’; kthimi i Mátyás Rákosi për t’u përballur me gjyqin përpara një gjykate popullore; zgjedhje mbarëkombëtare, shumëpartiake me votim universal e të fshehtë; mosndërhyrja në punët e brendshme të një shteti nga një tjetër; një pagë minimale jetese për punëtorët; lirimin dhe rehabilitimin e të burgosurve politikë; lirinë e mendimit dhe të shprehjes, liria e shtypit dhe e radios; heqja e statujës së Stalinit në Budapest; heqja e emblemave sovjetike (që do të zëvendësohet me armët tradicionale hungareze të Kossuth); dhe uniforma të reja për ushtrinë, që përputheshin me traditat kombëtare.

Hapi i tretë ka të bëjë me faktin se studentët, jo vetëm që paraqitën kërkesat, por ata kërkuan që, së bashku me studentët në të gjithë vendin, me punonjësit e industries, me autoritetet lokale dhe ato kombëtare, ata kërkuan veprim, duke e bërë të qartë se ata ishin përgatitur dhe ishin të vendosur të vepronin, çka nënkuptonte grevë të madhe dhe demonstrate. Lëvizjet përfshinë tejembanë Hunagrinë, nga Miskolci në Debrecen, nga Szombathely në Pécz.

Grumbullimi më i madh i studentëve ndodhi më 22 tetor, në Universitetin Teknik të Budapestit, që mund të shihet si pararendës direkt i revolucionit. Përpjekja për të krijuar një ndeshje mes të rinjve komunistë dhe të rinjve që po organizoheshin në organizma të pavarur dhe me parime demokratike, nuk zuri vend. Po ashtu po bëheshin përpjekje që të merrnin përparësi reformat që ishin propozuar nga pjesa liberale e partisë. Sipas reformatorëve, në parti duheshin ndërmarrë disa ndryshime, si: kthimi i Imre Nagy si kryeministër, mbledhja e Kongresit të Partisë, reformimi i sistemit bujqësor, gjithashtu respektimi i kërkesës së krahëve politikë demokratikë dhe kombëtarë, që të lejohej sistemi politik shumëpartiak, zgjedhje të lira, të drejta civile, ekonomi të pavarura dhe rikthimi i ditëve të festave kombëtare simboleve. Premisa bazë e të gjitha këtyre kërkesave ishte largimi i forcave ushtarake sovjetike nga territori i Hungarisë. Idetë e tyre studentët donin t`i bënin sa më publike, madje ata u quajtën “Inginier të së ardhmes”. Një grup i studentëve shkoi tek godina e radios së Budapestit për të publikuar platformën e tyre me 16 pikat. Zyrtarët e radios nuk lejuan që të publikohej programi i studentëve, ata muk mund të pranonin pikën mbi largimin e forcave ushtarake ruse dhe zgjedhjet e lira, pra, me fjalë të tjera, nuk mund të pranohej dalja nga influenca sovjetike dhe ndyshimi i sistemit politik. Kështu që u vendos që në datën 23 të kalohej në demonstrim. Si edhe nënvizohet nga studiuesit e kësaj ngjarjeje, dukej sikur ideja për një demonstrim masiv, më datën 23 tetor 1956, ishte shkruar në ajrin e qytetit. Po atë ditë edhe studentët e universitetit të filozofisë kishin marrë të njëjtin vendim, edhe ata do të marshonin me flamuj në duar dhe do hidhnin parulla dhe, si edhe ishte propozuar nga dy njerëz të afërt të Nagyit, të gjithë do të takoheshin tek statuja e general Bemit, një hero i ngjarjeve të 1848-ës, por që ishte me kombësi polake. Po në mëngjesin e 23 tetorit, një delegacion i Partisë Komuniste Hungareze, me në krye sekretarin e pare, Ernö Gerö, kthehet nga një vizitë në Beograd. Kishte qëndruar disi gjatë në këtë vizitë dhe aludohej se kjo kishte lidhje me angazhimin e Titos për të mbështetur udhëheqësin e Partisë Hungareze, kryesisht treshen: Gerö-Kadár-Hegedüs. Në një mbledhje urgjente, Komiteti Politik i Partisë së Punëtorëve Hungarezë (kështu quhej Partia Komunsite Hungareze), vendosi që: “demonstrimi duhet të ndalohet, nëse është e nevojshme, edhe me forcë!” Ishin Jósef Revai dhe György Marosán që u shprehën hapur:” Nëse është e nevojshme, ne do të japim urdhrin që të qëllohet.” Në kujtimet e tij, György Marosán, shkruan se: “Ne duhej të vendosnim që të gjitha mitingjet dhe demonstratat të ndaloheshin të zhvilloheshin dhe forcave ushtarake do duhej t’u jepej urdhri për të hapur zjarr.” Në mesditën e datës 23, lajmi për ndalimin e demostrimit ishte përhapur, por përpjekjet për organizimin e tij nuk u ndalën. Situata u ndez edhe më shumë nga reformat edhe opozita partiake kaloi në kërkesat për ndryshime të thella. Edhe ndalimi i studentëve që të flisnin në radio ishte një arsye që vala të ngrihej edhe më. U kërkua që atë ditë Imre Nagy të fliste të godina e Parlamentit para turmave. Gerö flet atë ditë në radio dhe shprehet me nota të ashpra, duke e etiketuar lëvizjen masive popullore si një lëvizje nacionaliste ekstreme. Po atë mbrëmje, Nagy dhe disa udhëheqës të tjerë të opozitës ishin kthyer në Budapest. Në mëngjesin e 23 tetorit, Nagy takohet me miqtë e tij: Sándor Haraszti, Ferenc Jánosi, Miklós Vásárhely, Szilárd Újhelyi, Miklós Gimes dhe Géza Losoncsy. Njëri nga miqtë e tij kujton se Nagy nuk ishte entuziast për demonstrimin. Ai dukej depresiv dhe tejet i rënduar, kishte një gjendje jo të mirë shpirtërore. Nagy mendonte se kjo ishte një çështje e brendshme e partisë dhe nuk ishte një çështje e publikut të gjerë.

Së dyti: Nagy kishte frikë nga provokimet. Por ne të gjithë insistuam se përpjekjet e brendshme në parti, propozimet dhe takimet nuk janë instrumente efektive për ndryshimin e politikave të partisë. Ishte e nevojshme që me forcë ta bindnim Nagyin se veprimi ishte i nevojshëm.Të gjithë ishin të bindur se nga momenti në moment demonstrimi do shpërthente. Në ngjarje të tilla, si edhe është revolucioni i 1956-ës në Hungari, protagonistët janë në një dritëhije, mes të qenit personalitete ku ngjarjet referohen, por edhe persona që e dimensionojnë veten edhe me atribute që lidhen me ekuilibrat globale. Një Hungari që, nga lindja do mbetej komuniste sovjetike, një Hungari neutrale mes lindjes dhe perëndimit apo një Hungari me kahje nga perëndimi, dhe si edhe nënvizon Henry Kissinge, me ndërhyrjen sovjetike për shtypjen e këtij revolucioni, tashmë “Lufta e Ftohtë” ishte shpallur. Studiuesi János M. Rainer, në studimin e tij me titull:” Zhvillimi i Imre Nagy si një politikan dhe mendimtar”, shkruan: “ Në kuadrin e tij mendor, mentalitetin dhe veprimet e tij, ai përputhej kryesisht me arketipin e një “funksionari” që tipizonte figurat kryesore të lëvizjes komuniste në atë kohë. Dy tiparet kryesore të këtij mentaliteti ishin:a-besimi në pagabueshmërinë e Partisë Komuniste dhe b- besimi në rolin, misionin dhe thirrjen e Partisë dhe funksionarëve të saj për të shpenguar botën. Sipas András Hegedüs (anëtar i Byrosë Politike hungareze 1951-`56 , kryeministër 1955–`56 dhe një sociolog disident në vitet 1960). Një tipar tjetër i rëndësishëm i funksionarëve në Europën Lindore-Qendrore ishte që ata shihnin veten si përfaqësues lokalë të një perandorie sovjetike mbarëbotërore, por jo vetëm të Partisë.” Ishte, pra, vrulli i protestuesve, që e shtyu Nagy dhe të tjerë që të tejkalonin këtë lloj pozicioni. Si edhe kujton Miklós Vásárhelyi: “… Më vonë Nagy dukej i frymëzuar, qëkurse ai shfaqej se besonte se demonstrimi do të kishte ndikim dhe për këtë arsye udhëheqja do të ishte e shtrënguar të negocionte.” Nëse opozita partiake kishte si qëllim themelor rikthimin te programi reformues që kishte paraqitur Nagy, qysh në vitin 1953 dhe nuk nguronte të shprehej: “ Të veprohet me disiplinë dhe me rregull”, rinia studentore as që nuk pyeste për kërcënimin se do ndalohej grumbullimi dhe protestimi, qoftë edhe me mjetet e forcës. As opozita komuniste dhe as vetë Nagy nuk e shkonin nëpër mend se ajo që do bënin protestuesit, do tejkalonte parashikimet e tyre dhe do t`i vinin ata përballë faktit të kryer. Historia e gjallë e protestimit popullor i përshpejton rrjedhat historike dhe, si një lakmues masiv tregon se cilët janë me guximin për ndryshim dhe përmbysje, dhe cilët janë ngurues, të pavendosur dhe aspak kurajozë. Atë pasdite të 23 tetorit 1956, studentët e Universitetit të Pest-it, të grumbulluar tek statuja e Petöfit dhe studentët e Universitetit Teknik, tashmë të grumbulluar, nisen drejt statujës së Bem-it. Si një uragan grumbullohen disa dhjetëra mijëra demonstrues. Turma ishte shpërthyese dhe shumë e zhurmshme. Péter Veres, presidenti i shoqatës së shkrimtarëven merr fjalën, por asgjë nuk dëgjohet nga ajo çka thotë. Turma e mbyt me brohorima. Turma është bërë e papërmbajtshme. Dëgjoheshin thirrjet: “Rákosi në Danup, Nagy në qeveri!” Shpërthejnë thirrjet atdhetare: “Nëse jeni hungarezë, bashkohuni me ne!” “Rusë, shkoni në shtëpi!”. Atje, rreth orës 9 të mbrëmjes, Nagy mbërriti në Parlament, ku ndeshet me një turmë, pothuaj të irrituar. Nagy shfaqet në dritare dhe nis të flasë para një turme që, deri në ato momente, kishte qenë aq e zjarrtë, saqë asgjë nuk ishte dëgjuar nga folësit e ndryshëm. Si edhe kujton vetë Imre Nagy: “Asgjë nga ato çka unë kisha përgatitur, nuk do mund ta kënaqte atë turmë aq shpërthyese”. Kjo u duk që në hyrje të fjalës së Nagyt, kur ai e nisi fjalën, duke përshëndetur: “Shokë”. Turma shpëtheu në një kundershtim të hapur kundër kësaj fjalë, ca shpërthyen në një uuuuuuuuuuuuuuu të gjatë, ndërsa ca duartrokitën. Por në korr u dëgjua: “Ne s`jemi shokë” dhe shpërthyen fishkëllimat. Kështu, Imre Nagyt iu desh të korrigjonte, duke thënë: “Miqtë e mi të rinj” dhe përgjigjja e njëzëshme ishte. “ I gjithë Budapesti është këtu, kombi është këtu!” Fjalimi i Nagyt, kur e lexon sot, të lë përshtypjen e një kumtimi paqtues dhe oportunist. Vihet theski te nevoja e negocimit me udhëheqjen e partisë dhe gjetjen e një mendimi të përbashkët. Nagy premtoi se udhëheqja qëndrore dhe qeveria shpejt do të merrte vendimet e duhuara për zgjidhjen e çështjeve aktuale. Por protestuesit kërkonin një premtim nga Nagy. Një lloj vetëshpallje se ai do ta udhëhiqte këtë revoltë mbarëpopullore, por ai në fjalën e tij, në mënyrë dredharake, u shpreh:” Ka shumë që mund ta udhëheqin këtë lëvizje”, dhe u kërkoi të gjithëve që të këndonin himnin kombëtar. Nga largësia e viteve, analistët e ndryshëm kanë gjykuar se fjalimi i Imre Nagyt ishte një zhgënjim i madh, sa kohë që ai nuk pranoi kërkesat e revoltës madje në fjalën e tij as që edhe i ceku ato. Të mendojmë që një predispozitë e tillë ndodhte, ndërkohë që sovjetikët bëheshin gati të nderhynin ushtarakisht në Hungari dhe Komiteti Politik i Partisë vijonte mbledhjen nën drejtimin e Ernö Gerös. Në fakt, që në datën 18 tetor, forcat sovjetike që ndodheshin të vendosura në Hungari që nga mbarimi Luftës së dytë botërore, ishin në gjendje gatishmërie gjatë situatës në Poloni, por në datën 21 tetor, udhëheqja e lartë komunsite sovjetike kishte marrë vendimin për ndërhyrjen. Në fakt Nagy mbërriti në zyrën e Gerös në kohën kur ky ishte duke komunikuar me Hrushovin dhe ky i fundit po e informonte në lidhje me vendimin e Byrosë Politike të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Në historiografi shtrohet pyetja: “Përse Nagy nuk e kundërshtoi këtë vendim?” Ai nuk mund ta ndalte, por ama do shpëtonte shpirtin e tij. Në gjyq në 9 qershor, 1958, Nagy deklaronte se nuk kishte as edhe një të dhënë se ai ishte pozicionuar. Askush nuk e diskutoi këtë çështje me Gerön. Saktësisht Nagy u shpreh para trupës gjykuese:” Unë u largova si një që nuk ishte i shqetësuar për këtë çështje.” Në fakt, atë natë të datës 23 tetor 1956, Nagy u caktua si kryeministër i qeverisë. Dita e nesërme, 24 tetori, e gjeti vendin në një tension të madh. Ligji ushtarak do vepronte kundër atyre që do përdornin armë. U njoftua se qeveria kishte kërkuar ndërhyrjen e trupave sovjetike për rivendosjen e rendit. Në fjalimin e tij të parë si kryeministër, Imre Nagy, më datën 24 tetor, njoftoi se ligji ushtarak nuk do vepronte ndaj atyre që do të dorëzonin armët deri në oren 2 të drekës. Qeveria do përpiqej me të gjitha mundësitë dhe burimet që të realizonte programin e vitit 1953 dhe se Nagy bëri thirrje për qetësi dhe rend. Ishte tepër vonë, vrulli popullor nuk merrte më parasysh fjalimet. Kryengritësit që qëllonin mjetet e motorizuara më shishe me benzinë, ngritën moralin e njerëzve të frikësuar. Ajo që po ndodhte në Budapest, u përhap në të gjithë vendin. Pushteti lokal qe paralizuar dhe forcat lokale të rendit nuk pranuan të konfrontoheshin me kryengritësit. Në Budapest, më datën 24 tetor, krijohet në Budapest i pari”Këshill Punëtor”, që mori në dorë gjendjen në kushtet e një greve të përgjithshme. Kudo, në qendrat industrial, u krijuan këshillat punëtore. Në qytetet kryesore të Hungarisë, ‘Këshillat Punëtore” u bashkuan me “Këshillat Studentore”, duke krijuar ‘Këshillat Revolucionare Lokale’. Këto këshilla morën në dorë funksionet politike dhe administrative. Anëtarët e tyre në përgjithësi ishin të rinj dhe ata punonin si udhëheqja e re, që vepronte me shpirtin e një sistemi të ri politik në shërbim të komunitetit. Pra, kemi një gjendje të dyfishtë drejtimi; në njërën anë këshillat, si një opozitë revolucionare, kryengritësit dhe mbështetësit e tyre, që kërkonin ndryshime të thella, në mënyrë të veçantë largimin e trupave sovjetike dhe në anën tjetër, strukturat qëndrore të partisë në Budapest. Ndërhyrja e trupave sovjetike në ditët e para të muajit nëntor, 1956, shtypi këtë shpërthim mbarëpopullor, i cili nuk qe vetëm një revolucion që kërkoi ndryshimin e sistemit, por ishte edhe një luftë kombëtare për pavarësi. Është fakt se programi me 16 pikat për ndryshime në organizmin e jetës dhe kursin e politikës së brendshme dhe të jashtme të Hungarisë, hartuar nga studentët universitarë, ishte shpirti dhe programi i këtij revolucioni.