Sa kushton 1 kilogram kokainë në botë?

Gjatë dekadave të fundit bandat kriminale në Amerikën Latine kanë diversifikuar bizneset e tyre. Ata nuk kontrabandojnë më vetëm narkotikë nga Amerika e Jugut në Shtetet e Bashkuara, siç bëri Pablo Escobar, bosi më famëkeq i drogës në Kolumbi, në vitet 1970 dhe 80. Tani ata janë gjithashtu të përfshirë në minierat e paligjshme të arit, trafikun e qenieve njerëzore, prodhimin e opioideve sintetike (veçanërisht fentanyl), së bashku me zhvatjen e atyre që operojnë në tregje krejtësisht të ligjshme, si bujqësia e avokadove dhe gëlqeres.









Megjithatë, droga mbetet një pjesë integrale e modelit të tyre të biznesit. Në vitin 2020, për shembull, prodhimi global i kokainës arriti një rekord prej 1,982 tonësh, sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin (UNODC), megjithëse kjo ka të ngjarë të jetë një nënvlerësim. Amerika e Veriut mbetet konsumatori më i madh i drogës, me rreth 2% të njerëzve të moshës 15-64 vjeç (ose 6 milionë njerëz) që vlerësohet se e kanë marrë atë atë vit. Por shtrirja globale e kokainës po përhapet. Guinea-Bissau është bërë një rrugë e rëndësishme për kokainën e Amerikës së Jugut me destinacion Evropën. Një tentativë për grusht shteti në fillim të këtij viti, në të cilën persona të armatosur sulmuan pallatin presidencial, u fajësuan bandat e drogës. Shumë kokainë evropiane importohet përmes Roterdamit në Holandë, gjë që ka çuar në një rritje të dhunës së bandave atje. Kreu i një sindikate policore holandeze ka paralajmëruar se vendi rrezikon të bëhet një “narko-shtet”.

Kokaina mbetet një pjesë e rëndësishme e të ardhurave të bandave jo sepse krijon varësi, por sepse është shumë fitimprurëse. Vlerësimet se sa kushton një kilogram drogë në vende të ndryshme ndryshojnë sepse, si në çdo treg ilegal, është e ndërlikuar të studiohet. UNODC, megjithatë, publikon një sërë vlerësimesh që tregojnë se sa të mëdha mund të jenë marzhet e fitimit. Në vitin 2019, viti i fundit për të cilin janë të disponueshme të dhënat, një kilogram kokainë në Kolumbi zakonisht kushtonte 1,491 dollarë me çmime me shumicë. Në Meksikë ajo kilogram ishte 12,433 dollarë me çmime me shumicë. Në El Salvador është 28,873 dollarë

Por fitimet reale vijnë nga jashtë Amerikës Latine. Një kilogram me çmime me shumicë në Shtetet e Bashkuara zakonisht kushton 69,000 dollarë në 2019. Sa më larg të shkojë, aq më i shtrenjtë bëhet koksi. Në Kinë, ku disa banda kolumbiane thuhet se shpresojnë të rrisin marzhet e tyre të fitimit edhe më tej në dekadën e ardhshme, një kilogram kushton 69,380 dollarë në kontinent dhe 72,510 dollarë në Hong Kong. Në Australi një kilogram në vitin 2017, çmimet më të fundit në dispozicion, zakonisht kushtojnë 152,207 dollarë.

Për sa kohë kokaina mbetet e paligjshme në vendet e pasura, bandat do të vazhdojnë t’i kanalizojnë fitimet e tyre në rekrutimin e anëtarëve, blerjen e armëve dhe korruptimin e zyrtarëve. Legalizimi do të çonte në burimin kryesor të të ardhurave të bandave dhe do ta bënte produktin më të sigurt. Kjo është arsyeja pse The Economist po argumenton se është koha për të legalizuar gjërat.

The Economist