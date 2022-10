Sali Berisha: Olta Xhaçka do humbasë mandatin e deputetes dhe do të përballet me drejtësinë

Ish-Kryeministri i vendit Sali Berisha ka folur për dekalratën e të dërgaurit të SHBA-së në Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.









Berisha theksoi se Ministrja e Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhaçka, do të humabsë mandatin e saj të deputetes pasi bashkëshorti i saj është shpallur investitor strategjik, gjë të cilën nuk e lejon kushtetuta e Shqipërisë.

Keni pasur një reagim për atë që tha Escobar. Ai tha se ishte një vendim për shkak të korrupsionit që kishte gjetur. Ju e quani për argumente dhe me shpifje

“Me lejo të them disa gjera për këtë. Dje ishte një mision me Olta Xhaçkan në SHBA. Së bashku me atë ministër ka qenë dosje dhe afera korruptive, siç ka qenë edhe Saimir Tahiri. Xhaçka do humbas mandatin e deputetes dhe do përballet me drejtësinë pasi burri i saj ka marrë statusin e investitorit strategjik”, theksoi Berisha në A2CNN.

Ish-kryeministri komentoi gjithashtu deklaratat e fundit të të Dërguarit të Posaçëm të SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Eskobar, i cili tha se shpallja non grata e ish-kryeministrit është bërë në sajë të të dhënave të grumbulluara për korrupsion.

Berisha në përgjigjen e tij tha se çdo përpjekje për të akuzuar atë për korrupsion pas 9-viteve në pushtet është një përpjekje për të fshehur korrupsionin galopant të qeverisë Rama.

“Ne nuk mund të injorojmë skandale të mëdha siç janë këto. Me asgjë nuk mund të mbyllet dosja e inceneratorëve dhe dosja e Butrintit. Janë dosje që shkojnë miliarda dhe të flasësh pa asnjë fakt për korrupsion të Sali Berishës, nuk bën gjë tjetër vetëm të përpiçesh të mbulosh korrpusionin e këtij grupi më kleptokrat në historinë e Shqipërisë”, tha Berisha.

Berisha foli edhe për ‘vulën’ e Partisë Demokratike. Ai theksoi se në këtë çështje, gjykatësja Muçi shiti, në konceptin profesional, veten e vet për ata që dorëzuan padinë. Berisha shkoi edhe më tej duke thënë se ambasadorja amerikane Yuri Kim ka ndikuar te gjyqtarja.

“Ata që shpresojnë te Edi Rama, shpresojnë te Edi Rama dhe ajo është zgjidhja e tyre. Të mendosh se gjykatësja Muçi shiti, në konceptin profesional, veten e vet për ata që dorëzuan padinë. Ajo u urdhërua të marrë atë vendim nga Edi Rama. Siç kam denoncuar dhe siç e ka pohuar edhe vet nga zonja Kim, nëpërmjet Erjon Veliajt, të cilit i kërkoi të bëjë gjithçka për të shpallur palë ata që nuk ishin palë. Veliaj kontrollonte Vettingun e gjykatëses Muçi. Kjo është një nga aferat më korruptive”, u shpreh Berisha.