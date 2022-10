SHBA shpall “non-grata” 2 politikanët oligarkë pro-rusë në Moldavi

Shtetet e Bashkuara vendosën të mërkurën sanksione ndaj dy oligarkëve moldavë dhe të tjerëve për korrupsion ose që dyshohet se punojnë me Rusinë për të minuar demokracinë.









Sanksionet vijnë pasi fuqitë perëndimore kërkojnë të forcojnë mbështetjen për Moldavinë mes frikës së një përhapjeje nga lufta në Ukrainën fqinje, me Rusinë që mban trupa në rajonin separatist të Moldavisë, Transnistria.

Shtetet e Bashkuara thanë se po bllokonin çdo pasuri të SHBA-së dhe po kriminalizonin transaksionet me Ilan Shor, një biznesmen me origjinë izraelite, i kthyer në politikan populist në Moldavi, nga i cili u arratis në vitin 2019.

I martuar me një këngëtare pop të dekoruar nga Presidenti Vladimir Putin, Shor u dënua për vjedhjen e 1 miliard dollarëve nga bankat moldave në vitin 2014.

Departamenti amerikan i Thesarit tha se Shor punoi me Rusinë për të krijuar një aleancë përpara zgjedhjeve të vitit 2021 dhe më vonë u koordinua me Moskën për të zbutur përpjekjet e Moldavisë për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.

Departamenti i Thesarit vendosi gjithashtu sanksione ndaj një tjetër oligarku të fuqishëm, Vladimir Plahotniuc, i cili u largua nga vendi në vitin 2020 nën hijen e akuzave për korrupsion dhe tashmë i është refuzuar hyrja nga Shtetet e Bashkuara. Ai është lider i Partisë Demokratike të Moldavisë.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara po “promovonin llogaridhënien për përpjekjet sistematike për të minuar institucionet demokratike të Moldavisë dhe zgjedhjet”.

“Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbajnë përgjegjës ata që kërcënojnë demokracinë jashtë vendit,” tha ai në një deklaratë.

Departamenti i Thesarit shënjestroi gjithashtu shtatë persona të tjerë dhe 12 entitete mbi përpjekjet e dyshuara ruse për të ndërhyrë në politikën moldave.