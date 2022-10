Shokohen banorët/ U vesh si grua dhe tentoi të përdhunojë qenin, dënohet me 12 javë burg 30-vjeçari!

Një 30-vjeçar është dënuar me 12 javë burgim, pasi ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me një qen. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Mbretërinë e Bashkuar, Hurstpierpoint, West Sussex, me mbarë opinionin vendas të shokuar nga veprimet e 30-vjeçarit, i cili pranoi në gjyq se donte të bënte seks ne qenin.









Kanë qenë kalimtarët ata që kallëzua në polici 30-vjeçarin për aktet e turpshme. Ai ishte veshur si grua ditën që tentoi të përdhunonte qenin, me kalimtarët që janë shprehur të shokuar nga ajo ç’ka panë në rrugë.

Mediat britanike raportojnë se qeni u dërgua në një veteriner për kontroll mjekësor, por për fat të mirë nuk është dëmtuar. Pas kontrollit mjekësor qeni iu kthye pronarit.