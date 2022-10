Vasili reagon pas deklaratave të Tufës: Autoriteti i Manipulimit të Dosjeve lakuriq përpara shqiptarëve. I binden vetëm urdhrave politikë të Ramës!

Deputeti i Partisë së Lirisëm Petrit Vasili reagoi pas deklaratave të Agron Tufës, i cili tha se ‘Autoriteti i Dosheve’ nuk ishte vëne në lëvizje kur ai kishte denoncuar me emër dhe mbiemër persona bashkëpunëtor të sigurimit.

Me anë të një reagimi në Facebook, Vasili thekson se ky autoritet i bindet vetëm urdhrave të Ramës.

“Autoriteti i Manipulimit te Dosjeve lakuriq perpara gjithe shqiptareve Kur Agron Tufa i kerkon zyrtarisht dhe me dokumente te veproje, Autoriteti i Manipulimit dhe Mashtrimit lidh duart. Kur te persekutuarit politike i kerkojne informacion prej me shume se nje viti si ne rastin e Zj.Vera Bekteshi Autoriteti i Maniplumit dhe Mashtrimit as nuk kthen pergjigje fare. Kur e urdheron Edi Rama manipulon dokumente, shpik gjeneralitete dhe merr shtate vendime te paligjshme ne 24 ore. Perfundimisht eshte thjesht nje Autoritet palaçosh, qe duhet te denohen shume rrepte nga ligji!!”, tha Vasili.