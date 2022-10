Vuçiç zbërthen “sekretin” e bisedës me Ramën dhe Kovaçevskin për një “dimër të sigurt”!

Presidenti i Serbisë, Aleksnder Vuçiç, ka njoftuar në Instagram se ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski.

Sipas Vuçiç, ata kanë diskutuar për një krizën energjitike dhe për dimrin që po vjen përpara, pasi sipas presidentit rus, një Ballkan i Hapur do të thotë më shumë paqe e prosperitet.

Ai ka njoftuar se sot ka pasur një bisedë me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski me të cilët ka biseduar për dimrin që po vjen.

“Fola me Edi Ramën dhe me Dimitar Kovçevski për hapat e përbashkët për të garantuar një dimër të sigurt për të gjithë qytetarët tanë, si dhe takimin e ardhshëm në kuadër të Procesit të Berlinit. Një Ballkan i Hapur do të thotë paqe, prosperitet dhe një të ardhme më të sigurt për njerëzit e rajonit tonë, sepse së bashku jemi gjithmonë më të fortë”, ka shkruar Vuçiç në Instagram.