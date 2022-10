Akuzohet për korrupsion/ SPAK kërkon dënimin me 4.6 vite burg për ish-gjyqtaren Mimoza Margjeka!

SPAK ka kërkuar dënimin me 4 muaj e 6 vite burg të ish-gjyqtaren Mimoza Margjeka, e cila akuzohet për korrupsion. Ndërsa për bashkëshortin e saj, Arben Cara ka kërkuar 4 vite burg dhe 3 vite për Skënder Demirin, raporton News24.

Çifti i bashkëshortëve Mimoza Margjeka dhe Arben Cara, akuzohen për kryerjen e veprës penale të “Korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, në bashkëpunim.

Ndërsa Skënder Demiraj për kryerjen e veprës penale të “Korrupsionit aktiv të gjyqtarit, prokurorit dhe i funksionarëve të tjerë të drejtësisë”, në bashkëpunim. Ish-gjyqtarja Mimoza Margjeka ka deklaruar më parë se Prokuroria duhet të tërheqë akuzën sepse nuk dhënë asnjë provë ndaj saj.

“Prokuroria se ka ndjekur hetimin sepse ka shumë probleme proceduriale. Janë 8 opgj që theksohet në dokument ndërkohë rezulton se aty është një OPGJ, dhe 7 të tjerët janë oficer të operacionales. Është bërë me tendencë kjo dosje, prokuroria ka thënë në fillim që kanë patur presion. Unë kam bërë kallëzim për falsifikim të procesverbaleve. Prokuroria të tërheq akuzën sepse nuk dhënë asnjë provë ndaj meje. Më ka cënuar jetën dhe punën. Kjo çështje do përfundojë me pafajësi, nuk besoj se ma ka bërë Prokuroria, por për shkak të nje vendimit tim. Është bërë me qëllim goditja ime. Përgjimi, firma, aktet janë false, jam e befasuar”, ka thënë ajo.