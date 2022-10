Berisha ndërmerr nismën: Javën tjetër dorëzoj në kuvend ligjin për heqjen e parashkrimit për kryeministrat dhe ministrat

Berisha deklaroi sot në “Open” në News24 se javën që vjen do të dorëzojë në kuvend ligjin për heqjen e parashkrimit për kryeministrat dhe ministrat.









Berisha: Unë kalova rubikonin. 9 vite pa pushte dhe pastaj rikthim. Nuk kam qenë ndonjëherë më i freskët se sot.

Sulo: Ju keni dy çështjes, non grata nga SHBA dhe z. Meta çështjen e dosjes së sigurimit. Ku e keni ju superioritetin moral ndaj atyre që akuzoni për mëkate?

Berisha: Në qoftë se ndonjëherë në jetë kam pasur epërsi morale absolute kam vetëm sot. U akuzova nga diplomati numër 1 i botës, kryediplomati i botës me firmë, për 1,2,3. Dola të nesërmen dhe i thashë se gjithçka është lobim korruptiv i George Soros. I bindur të jesh se sot dhe atëherë jam njeri që kam adhuruar SHBA-të, kam pasur marrëdhëniet intensive me atë vend dhe kur unë kam dalë, kam bërë atë deklaratë, e kam bërë vetëm e vetëm i motivuar nga një fakt se unë kurrë gënjeshtrën për të vërtetë nuk mund ta pranoja. Kur e kam bërë atë deklaratë kanë qenë një grusht i vogël njerëzish që nuk kanë besuar akuzat e Blinken ndaj Berishës. Sot pas 18-20 muajsh ka zero fakte. Jo vetëm tek unë, por zero fakte në Kongresin e SHBA-ve ku departamenti i shtetit me ligj është i detyruar të dorëzojë. E di pse, se ato janë të gjitha shpifje të mediave të Sorosit dhe raporteve të Ramës dhe kanë turp t’i nxjerrin sepse e dinë që janë shpifje. kanë bërë të gjitha verifikimet.

Në këtë studio zoti Escobar i ka deklaruar Sokol Ballës se ne do të sjellim dokumente. Dhe çfarë thashë unë, të sjellin çdo gjë. Se ne kemi dokumente, kurse dje shkëlqesia e tij, u bëri thirrje institucioneve shqiptare të hetojnë. Për çfarë të hetojnë. Unë e mirëpres thirrjen e tij, por i bëj thirrje Kongresit të SHBA-ve, unë ndihem më i fuqishëm se kurrë. Nuk do më ishte dhënë mundësia të dëshmoj për këto akuza. Dje i thoshte institucioneve shqiptare që po bënte ndërhyrje flagrante në institucionet e një vendi. Unë u bëj thirrje inst hetoni çdo gjë.

Javën që vjen dorëzoj në parlament ligjin e heqjes së parashkrimit për kryeministrat dhe ministrat.

Rakipllari: Është antikushtetuese?

Bersha Ka një shteg. Shtegu është ky, kur një vendi i bëhet një problem madhor shumë, ka të drejtë edhe në Kushtetutë që të krijojë mekanizma të përkohshme. Nëse unë them që për 20 vite në prapaveprim, kryeministrat dhe ministrat nuk do kenë parashkrim, kjo e fiton të drejtën kushtetuese, për të përballuar një fenomen që po gërryen shoqërinë shqiptare. Nuk mund të jetë përherë. Në qoftë se i jep një afat kohor mirëveprimi është i mundshëm.

Unë do e dorëzoj ligjin. Unë këtu ftoj të gjithë partnerët të cilët janë të interesuar për luftën kundër korrupsionit të mbështesin kalimin e këtij ligji.