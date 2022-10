Deputeti i PS kundër qeverisë për rritjes së akcizës së birrës: Është i vetmi biznes që vendos pullë fiskale!

Deputeti i Partisë Socialiste, Vullnet Sinaj ka dalë kundër qeverisë për rritjes së akcizës së birrës. Sipas Sinajt, i cili mori fjalën në Komisionin e Ekonomisë, ky është i vetmi biznes që vendos pullë fiskale dhe si i tillë nuk ka asnjë shans për fshehje të të ardhurave.

Fjala e deputetit të PS Vullnet Sinaj në Komisionin e Ekonomisë:

Akciza e birres do te rritet per 5 vjet keni parashikuar qe ne 2027 ajo te shkoj ne shifrat 710 leke per hektoliter ne relacionin e sotem une nuk shikoj asnje gje te tille te parashikuar sesi do te përshkallëzohet rritja e akcizes se birres. çfarë ka menduar MF per kete shkallezim te rritjes se akcizes se birres per prodhues vendas dhe atat me nen 200 mije hektolitra ne vit. Sipas ketij propozimi parashikohet te mos aplikohet nje shkalle e nivelit te akcizes sipas direktives 92-94 vendet antare u lejohet te aplikojne nje norme.Vete direktiva parashikon q ete kemi nje akcize te diferencuar te prodhuesve te birres. kam info vendet e komunitetiti kane akcize te diferencuar me birren e importit.si do ta marrim direktiven e europes ashtu sic e thoni ju apo ashtu sic thone bizneset e birres te cilet thone qe kjo directive ben diferencimin. Nuk e di nëse keni bërë ndonjë analizë çfarë do ndodhë me biznesin vendas të prodhimit të birrës, i vetmi biznes që vendos pullë fiskale mbi birrën, veç akcizës, nuk e kuptoj si ka mundësi që tatimet të ngrejë probleme se ka të fshehur të ardhura nga birra, kur është me pullë fiskale dhe s’ka shase të shitet jashtë prodhimit, dua një informacion më të zgjedhur.