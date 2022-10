“Efektivët do t’i pajisim me kamera trupore”/ Ministri Bledi Çuçi jep lajmin e mirë: Ja sa do të jetë paga minimale në Policinë e Shtetit!

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, tha se me rritjen e re, nuk do të ketë paga nën 600 mijë lekë të vjetra në Policinë e Shtetit. Komentet Çuçi i bëri në mbledhjen e Komisionit për Sigurinë Kombëtare, ku shtoi se gjithashtu po punohet për një sistem që do të pajisë një pjesë të trupës policore me kamera trupore.









Ai shtoi gjithashtu se AMP ka nevojë për investime në teknologji, për të ushtruar punën e saj.

“Me rritjen që do bëjmë nuk do të ketë pagë nën 600 mijë në Policinë e Shtetit. AMP merr vetëm 3% të buxhetit për ministrisë së brendshme. Unë mendoj që AMP është një agjenci inteligjente që ka nevojë edhe për investime në teknologji për të bërë punën e saj në Policinë e Shtetit. Kemi sistemin që padiskutim që duhet përsosur dhe unë kam marrë në angazhim që do fusim sistemin e kamerave të trupit në një pjesë të madhe të trupës së policisë që është në terren. I kemi burimet edhe për këtë sistem”, tha Çuçi.